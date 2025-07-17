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Коли клуби легіонерів збірної України з футболу офіційно розпочнуть новий сезон

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Коли клуби легіонерів збірної України з футболу офіційно розпочнуть новий сезон
Українські легіонери вже незабаром розпочнуть новий сезон

Клуби українців поступово розпочинають активну підготовку до нового сезон

Закордонні клуби, кольори яких захищають гравці збірної України, запрошені Сергієм Ребровим на березневі та червневі матчі національної команди, поступово розпочинають активну підготовку до нового сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Коли для футболістів збірної України розпочнеться боротьба в офіційних турнірах (без урахування товариських поєдинків).

  • Анатолій Трубін («Бенфіка») – 31 липня
  • Максим Таловєров («Сток Сіті») – 9 серпня
  • Олександр Зубков («Трабзонспор») – 10 серпня
  • Ілля Забарний («Борнмут») – 15 серпня
  • Віктор Циганков («Жирона») – 15 серпня
  • Єгор Ярмолюк («Брентфорд») – 17 серпня
  • Олександр Зінченко («Арсенал») – 17 серпня
  • Віталій Миколенко («Евертон») – 18 серпня
  • Андрій Лунін («Реал») – 19 серпня
  • Артем Довбик («Рома») – 23 серпня
  • Роман Яремчук («Олімпіакос» – 23 серпня

Варто наголосити на декількох моментах.

По-перше, турнір у північноамериканській МЛС, де за «Коламбус Крю» виступає Євген Чеберко, наразі вже триває.

По-друге, Роман Яремчук зі своїм «Олімпіакосом» може офіційно розпочати сезон раніше поєдинком відновленого Суперкубку Греції. Це питання ще вирішується тамтешньою футбольною владою.

По-третє, із легіонерів збірної України станом на сьогодні лише Анатолій Трубін офіційно розпочне сезон не матчем чемпіонату країни, а поєдинком за Суперкубок Португалії проти «Спортингу».

Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).

Теги: Олександр Зінченко Віктор Циганков Віталій Миколенко Андрій Лунін Роман Яремчук Олександр Зубков Євген Чеберко Артем Довбик Анатолій Трубін Ілля Забарний НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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