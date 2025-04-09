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Колишній лікар Марадони у суді розповів про помилки під час лікування футболіста

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Колишній лікар Марадони у суді розповів про помилки під час лікування футболіста
Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років
фото: Reuters

На лаві підсудних у справі Марадони опинилися вісім лікарів

Лікар Маріо Алехандро Шітер на суді у справі про смерть Дієго Марадони заявив, що вибір лікування вдома у випадку з колишнім футболістом збірної Аргентини був помилкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років. Причиною смерті чемпіона світу-1986 лікарі назвали зупинку серця. За три тижні до смерті Марадона переніс операцію з видалення субдуральної гематоми. 12 березня 2025 року кримінальний суд в аргентинському місті Сан-Ісідро розпочав слухання у справі про смерть ексфутболіста.

У вівторок, 8 квітня, Шитер, який лікував Марадону протягом двох десятиліть, дав свідчення у суді. Він зазначив, що був консультантом і на момент виписки Марадони не мав повноважень приймати рішення щодо стратегії лікування ексфутболіста.

«Йому слід було б звернутися до реабілітаційної клініки, більш відповідного місця. Знаючи пацієнта, я не став би пропонувати продовження лікування вдома. З ним було нелегко впоратися. Але керівництво клініки прийшло і повідомило мене, що вони обрали стаціонар на дому. Я спостерігав за розтином тіла Марадони. Усі докази вказують на те, що йому не було надано необхідної медичної допомоги, це призвело до серцевої недостатності», – сказав Шитер.

На лаві підсудних у справі Марадони опинилися вісім лікарів. 7 підсудним пред'явлені звинувачення у вбивстві, восьмий обвинувачений наприкінці цього процесу постане перед судом присяжних. Подібний злочин в Аргентині карається позбавленням волі на строк від 8 до 25 років. Позивачами у справі виступають п'ятеро дітей Марадони.

Нагадаємо, прокурор Патрісіо Феррарі у суді у справі про смерть Дієго Марадони звинуватив медиків, які лікували Марадону, у брехні.

«Хто б не казав вам, що вони не помічали, що відбувалося з Дієго, вони брешуть вам в обличчя, його стан говорив сам за себе. Будь-кого, хто думає про члена своєї сім'ї, хто бачить його лежачим у ліжку в такому стані протягом кількох днів, обманюють, не кажучи про те, що він став жертвою вбивства. Поки це відбувалося, вся банда була зацікавлена ​​лише у заповненні звітів, щоби довести, що вони робили те, чого не робили», – сказав прокурор.

Він також заявив, що «медична бригада, яка надавала допомогу, а також особи, відповідальні за невдале та безрозсудне лікування, повинні нести спільну відповідальність за смерть Марадони».

«Кожен, хто приїжджав до будинку і мав можливість побачити Марадону, попереджав лікарів та тих, хто відповідав за госпіталізацію вдома, про його стан, який, на загальну думку, був критичним», – сказав на слуханні прокурор Феррарі.

Теги: смерть НОВИНИ ФУТБОЛУ Дієґо Марадона

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