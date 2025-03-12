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Розпочався суд над медиками, які лікували Марадону в останні дні його життя

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Розпочався суд над медиками, які лікували Марадону в останні дні його життя
Чемпіон світу 1986 року у складі збірної Аргентини Марадона пішов із життя у листопаді 2020 року у віці 60 років
фото: AP

Медикам, які лікували Марадону, загрожує від 8 до 25 років ув'язнення

У вівторок, 11 березня, в Аргентині розпочався судовий процес над сімома медпрацівниками, які надавали допомогу легендарному футболісту Дієго Марадоні в останні дні його життя – терапевтами, психіатром, психологом та медсестрами. Їм загрожує від 8 до 25 років ув'язнення за звинуваченням у умисному вбивстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clarin.

Чемпіон світу 1986 року у складі збірної Аргентини Марадона пішов із життя у листопаді 2020 року у віці 60 років.

Причиною смерті легендарного ексгравця «Бока Хуніорс», «Барселони» та «Наполі» називали зупинку серця, проте розтин також виявив вторинний гострий набряк легень і хронічну серцеву недостатність, що загострилася. Крім того, згідно з експертним висновком, Марадона також страждав від таких патологій, як проблеми з нирками та печінкою, неврологічні розлади та залежність від алкоголю та психотропних препаратів.

Прокурор Патрісіо Феррарі у суді у справі про смерть Дієго Марадони звинуватив медиків, які лікували Марадону, у брехні.

«Хто б не казав вам, що вони не помічали, що відбувалося з Дієго, вони брешуть вам в обличчя, його стан говорив сам за себе. Будь-кого, хто думає про члена своєї сім'ї, хто бачить його лежачим у ліжку в такому стані протягом кількох днів, обманюють, не кажучи про те, що він став жертвою вбивства. Поки це відбувалося, вся банда була зацікавлена ​​лише у заповненні звітів, щоби довести, що вони робили те, чого не робили», – сказав прокурор.

Він також заявив, що «медична бригада, яка надавала допомогу, а також особи, відповідальні за невдале та безрозсудне лікування, повинні нести спільну відповідальність за смерть Марадони».

«Кожен, хто приїжджав до будинку і мав можливість побачити Марадону, попереджав лікарів та тих, хто відповідав за госпіталізацію вдома, про його стан, який, на загальну думку, був критичним», – сказав на слуханні прокурор Феррарі.

Нагадаємо, жінка, яка звинувачувала колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Майка Тайсона у зґвалтуванні, що нібито сталося у 1991 році, відкликала свій позов із окружного суду США.

У листі адвоката Тайсона Деніела Рубіна повідомляється, що адвокат позивачки повідомив його про те, що «позивачка відкликає свою заяву та добровільно припиняє справу».

Також представник позивачки у заяві для преси зазначив, що справу було припинено з процедурних питань, але вони однаково підтримують версію свого клієнта. Рубін додатково коментувати припинення справи для преси відмовився.

На початку 2023 року жінка, яка попросила суд зберегти її анонімність, звинуватила колишнього боксера в тому, що він зґвалтував її в лімузині в 1991 році і вона довгі роки страждала від фізичних, психологічних та емоційних травм.

Також вона вимагала відшкодування завданої їй шкоди у розмірі 5 млн. доларів.

Теги: Дієґо Марадона НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

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