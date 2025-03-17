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Померла легендарна українська гандболістка Лідія Шевченко

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Померла легендарна українська гандболістка Лідія Шевченко
Протягом п’яти десятиліть Лідія Василівна працювала в київській ДЮСШ-10

Лідія Шевченко чотири рази вигравала Кубок європейських чемпіонок

14 березня у Києві на 83-му році життя пішла з життя знаменита в минулому гандболістка, а згодом дитяча тренерка Лідія Шевченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport.ua.

Професійну кар’єру Лідія Шевченко розпочинала в команді «Калінінєц» зі Свердловська (нині – Єкатеринбург), а в 1969-му перейшла на запрошення Ігоря Турчина до лав київського «Спартака». З киянками півсередня Шевченко п’ять разів поспіль (1969-1973) вигравала чемпіонат СССР, чотири рази поспіль (1970-1973) – Кубок європейських чемпіонок. Певний час гандболістка виступала за збірну СССР, отримала звання заслуженого майстра спорту.

Після «Спартака» Лідія ще виступала за київський ДСК-3, а потім перейшла на тренерську роботу. Протягом п’яти десятиліть Лідія Василівна трудилася в київській ДЮСШ-10, певний час очолювала броварський «Металург».

Нагадаємо, чотириразова чемпіонка Європи з футболу у складі збірної Німеччини Доріс Фітшен померла в суботу, 15 березня, на 57-му році життя

Зазначається, що Фітшен померла «після тривалої та тяжкої хвороби».

«З нами більше немає особливої ​​людини. Особливо останніми роками, враховуючи її хворобу, склянка для неї завжди була наполовину повна. Вона завжди дивилася на речі і життя швидше позитивно, ніж негативно, і стала взірцем для наслідування для багатьох із таким ставленням не лише на полі. Для мене було честю працювати разом із Доріс заради розвитку футболу в Німеччині. Для нас це величезний сум», – зазначила генеральна секретарка Німецького футбольного союзу Хайке Ульріх.

Фітшен провела 144 матчі у складі збірної Німеччини. Вона була чотириразовою чемпіонкою Європи. За підсумками чемпіонату Європи 1989 року була визнана найкращим гравцем турніру

Разом із збірною Німеччини вона здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї.

Також Доріс Фіштен неодноразово ставала чемпіонкою Німеччини та вигравала Кубок Німеччини.

Як повідомлялося, на 66-му році пішов з життя колишній футболіст «Динамо» та тренер дитячо-юнацької школи «Динамо» Сергій Журавльов

Сергій Журавльов був важливим гравцем чемпіонської команди Валерія Лобановського початку 1980-х років, являючись одним із найталановитіших захисників свого покоління. Два чемпіонства та Кубок СРСР здобувалися за безпосередньої участі Журавльова, та найбільше він запамʼятався вболівальникам із досвідом у складі молодіжної збірної, яка стала чемпіоном Європи у 1980 році. 

Ще більшу спадщину Сергій Миколайович залишив вже у якості тренера, протягом багатьох років виховуючи юні таланти в дитячо-юнацькій школі київського «Динамо». Багато його вихованців вважались у різні роки найталановитішими гравцями вітчизняного футболу, багато з них і зараз виступають за українські та закордонні клуби. 

«Від імені усіх динамівців та себе особисто висловлюю глибокі співчуття родині Сергія Миколайовича, усім його рідним та близьким. Нехай земля буде пухом, а пам’ять у серцях тих, хто його знав, цінував та любив. Добра пам'ять про Сергія Журавльова назавжди залишиться з нами», – зазначив президент «Динамо» Київ Ігор Суркіс.

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув волейболіст з Кропивницького Андрій Романов.

Андрію Романову було 33 роки.

Після початку повномасштабної війни Андрій спершу займався волонтерством, а потім сам встав до лав Сил оборони. Був бойовим медиком.

«Зараз важко підібрати якісь слова. Знайомий, товариш, друг, рідна людина. Він завжди був таким... позитивчиком», – йдеться в повідомлення на соцмережах клубу «Кроп».

В Андрія Романова залишилися дружина і маленький син.

Теги: гандбол ГК «Спартак» (Київ) смерть

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