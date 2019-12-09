«Одеса» перемогла «Київ-Баскет» у матчі з трьома овертаймами (відео)



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«Одеса» перемогла «Київ-Баскет» ФБУ

Баскетбольний поєдинок у Києві тривав близько трьох годин

«Київ-Баскет» програв вдома «Одесі» в драматичному поєдинку Суперліги з трьома овертаймами – 111:114.

«Київ-Баскет» - «Одеса» - 111:114 3ОТ (21:17, 18:17, 16:17, 21:25, 35:38)

«Київ-Баскет»: Шеферд (25), Петров (20), Коренюк (16), Едвін (15), Хілл (12), Крутоус (9), Павлов (7), Близнюк (5), Пустозвонов (2), Кондраков.

«Одеса»: Месі (34), Холовей (16), Фрізен (15), Артамонов (12), Носков (11), Прокопенко (10), Браун (8), Новиков (8), Щепкін.

Упродовж усього ігрового часу жоден з суперників не зміг остаточно захопити ігрову перевагу. За кілька десятків секунд до кінця основного ігрового часу кияни були попереду на чотири очки.

Однак влучання з гри та наступні два штрафні від Фрізона перевели гру в овертайм.

Далі командам знадобилося аж три овертайми, аби визначити переможця. Щоразу, коли до завершення залишалися якісь секунди, суперники самі собі погіршували становище хибними атаками та помилками.

Наприкінці двобою на перший план вийшли лідери команд, які на початку були дещо в затінку – Петров та Месі. Українця в підсумку дуже забракло господарям на останніх секундах третього овертайму, коли він залишив майданчик після п’ятого фолу. Відтак одесити таки витиснули надважку перемогу, давши серйозне навантаження киянам перед виїздом до Нідерландів на матч Кубка Європи ФІБА проти «Зволле».