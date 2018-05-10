Колишній директор «Карпат»: Маркевич не грав договірні матчі. Але давав гроші суддям

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Олександр Єфремов. Фото ФК «Карпати»

Олександр Єфремов пригадав етап своєї кар'єри у львівському клубі

Український футбольний тренер Мирон Маркевич свого часу активно працював з арбітрами.

Про це заявив колишній генеральний директор «Карпат» і Прем’єр-ліги Олександр Єфремов.

«Маркевич – інтроверт. Все носить у собі. У нього своя філософія. Ігор Суркіс сказав, що більше матчів, ніж Маркевич, ніхто не здавав. Маркевич ніколи не грав договірні матчі. Але він працював з суддями», - сказав він.

«Він мені говорив: «Саша, футбол – це контактна гра. Арбітр може свиснути на нашу користь, або на користь суперника. У нас молода команда. Треба, щоб вона грала. Бігла. А ці свистки ні до чого. Я прошу арбітра, щоб він не свистів і даю йому гроші. А допомагати мені не треба», - додав Єфремов.

Хоча, за даними джерела, Маркевичу допомагали.

«Але він вміє готувати команди. Вивів «Дніпро» у фінал Ліги Європи. Він – молодець. Маркевич подобається мені, як людина. Він єдиний заступився за мене публічно, коли Петро Димінський перший раз мене звільнив», - зауважив Єфремов.

«Маркевич сказав в інтерв’ю: «Це неправильний хід. Людина була на своєму місці. Він любить і розуміє футбол. І дарма його звільнили», - пригадав він.

Джерело: FootballHub