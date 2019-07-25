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    Лідер «Динамо» не зіграє в матчі проти «Шахтаря» за Суперкубок

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    Віктора Циганкова в сучасному&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; замінити складно - Лідер «Динамо» не зіграє в матчі проти «Шахтаря» за Суперкубок
    Віктора Циганкова в сучасному «Динамо» замінити складно
    ФК «Динамо»

    Олександр Хацкевич не зможе розраховувати відразу на чотирьох футболістів

    За три дні до матчу за Суперкубок України, в якому зустрінуться донецький «Шахтар» і київське «Динамо», остаточно стало відомо, що лідер столичного клубу Віктор Циганков не зможе допомогти своїй команді в недільному поєдинку.

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    21-річний півоборонець вже повернувся в загальну групу, але буде готовий тільки до перших турів чемпіонату.

    Аналогічна ситуація з Міккелем Дуелунном і Олександром Андрієвським. Також в матчі за Суперкубок ми не побачимо нападника киян Франа Соля.

    Нагадаємо, «Шахтар» і «Динамо» розіграють перший трофей сезону в Одесі, 28 липня. Початок матчу - о 21:00.

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