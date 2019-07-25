Лідер «Динамо» не зіграє в матчі проти «Шахтаря» за Суперкубок



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Віктора Циганкова в сучасному «Динамо» замінити складно ФК «Динамо»

Олександр Хацкевич не зможе розраховувати відразу на чотирьох футболістів

За три дні до матчу за Суперкубок України, в якому зустрінуться донецький «Шахтар» і київське «Динамо», остаточно стало відомо, що лідер столичного клубу Віктор Циганков не зможе допомогти своїй команді в недільному поєдинку.

21-річний півоборонець вже повернувся в загальну групу, але буде готовий тільки до перших турів чемпіонату.

Аналогічна ситуація з Міккелем Дуелунном і Олександром Андрієвським. Також в матчі за Суперкубок ми не побачимо нападника киян Франа Соля.

Нагадаємо, «Шахтар» і «Динамо» розіграють перший трофей сезону в Одесі, 28 липня. Початок матчу - о 21:00.