Колишній футболіст збірної України протягом місяця відпочивав в анексованому Криму



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В'ячеслав Шевчук

В'ячеслав Шевчук, незважаючи на війну з Росією, спокійно поїхав на півострів, який відібрала країна-агресор

Екс-футболіст збірної України та донецького «Шахтаря» В'ячеслав Шевчук був помічений на пляжі у Ялті.

Спортсмен відпочивав на пляжі готелю «Ялта-Інтурист». Спілкуватися з журналістами Шевчук відмовився.

За інформацією «Крым.Реалии», Шевчук провів у Криму практично увесь червень.

Адміністративний кордон з Кримом він перетнув 4 червня і повернувся на материкову Україну 15 червня.

Через три дні Шевчук знову поїхав до Криму і пробув там до 3 липня.

За збірну України Шевчук грав протягом 13 років. Зіграв 54 матчі. Завершив кар'єру у 2016 році. У 2009 році футболіст у складі донецького «Шахтаря» виграв Кубок УЄФА. Після чого Шевчука нагородили Орденом за мужність III ступеня.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною та півостровом пролягла формально адміністративний, але фактично – справжній кордон.