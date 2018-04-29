Колишній гравець «Динамо» може перейти у клуб з Угорщини

Євгена Селіна сватають в МТК

Колишній захисник «Динамо» Євген Селін може продовжити кар'єру в угорському МТК. Український легіонер «Астераса» вже веде переговори з клубом з Будапешта. У нинішньому сезоні на рахунку Селіна всього лише 10 матчів у чемпіонаті Греції, інформує dynamomania.com. Як інформує «Вікіпедія», Селін є вихованцем



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Євген Селін

Євгена Селіна сватають в МТК

Колишній захисник «Динамо» Євген Селін може продовжити кар'єру в угорському МТК.

Український легіонер «Астераса» вже веде переговори з клубом з Будапешта.

У нинішньому сезоні на рахунку Селіна всього лише 10 матчів у чемпіонаті Греції, інформує dynamomania.com.

Як інформує «Вікіпедія», Селін є вихованцем «Сталі» (Алчевськ), до структури якої потрапив у 17 років після завершення школи. У змаганнях під егідою ДЮФЛУ провів за алчевську «Сталь» 78 матчів, забив 14 м'ячів.

Тренери молодіжки харківського «Металіста» помітили високого захисника в одному з матчів своєї команди проти «Сталі». Згодом йому було запропоновано виступати у складі «Металіста».

У Харкові отримувати гідну ігрову практику Селіну не вдалося. За два перші сезони за основу «Металіста» у Прем'єр-лізі він зіграв лише два матчі.

Перед початком сезону-2009/10 перейшов на умовах піврічної оренди до полтавської «Ворскли», після завершення якої полтавський клуб повністю викупив гравця.

3 січня 2013 року підписав п'ятирічний контракт з київським «Динамо», яке заплатило за футболіста 2 млн євро.

20 грудня 2016 року як вільний агент офіційно став гравцем грецького клубу «Астерас», підписавши контракт до червня 2018 року.