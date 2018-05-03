Колишній гравець збірної України з футболу буде керівником напівпрофесійної команди у США
- Сьогодні, 19:30
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Фото з Instagram Едмара
Едмар остаточно вирішив залишити Україну
Екс-хавбек «Металіста» та збірної України Едмар Галовський підписав контракт з американським клубом «Гаррікейн».
Про це сам 37-річний футболіст повідомив у своєму Instagram.
«Це новий етап мого життя, радий що можу ще займатися тим, що люблю, грати у футбол і бути одним з керівників у команді в США», - пояснив він.
Команда «Гаррікейн» з 2018 року буде виступати у напівпрофесійній лізі UPSL (Об'єднана прем'єр-ліга з футболу).
Нагадаємо, «Металіст» підсилив склад Едмаром у лютому цього року.