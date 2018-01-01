Колишній півзахисник «Динамо» проходить перегляд у клубі чемпіонату Латвії
- Сьогодні, 09:08
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Це вже третій клуб, в який намагається перейти півзахисник цієї зими
Півзахисник Валерій Федорчук перебуває на перегляді в латвійській «Ризі».
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Українець взяв участь в товариському матчі ризької команди проти «Луч-Енергії» (0:3).
Федорчук вийшов на поле на початку другого тайму, проте не зумів вплинути на хід подій у спарингу.
«Рига» - третій клуб, в який намагається перейти півзахисник цієї зими.
Раніше він безуспішно пройшов медогляд в польській «Сандеції» і перебував на перегляді в угорському «Гонведі».
У першій частині сезону Федорчук виступав в «Вересі», куди перебрався після відходу з «Динамо» на правах вільного агента.
В середині жовтня рівненський клуб розірвав контракт з футболістом.
За час перебування в таборі рівненського клубу півзахисник провів дев'ять матчів в УПЛ, забив один гол і віддав три результативні передачі.
«Рига» в минулому сезоні фінішувала на третьому місці в турнірній таблиці чемпіонату Латвії.
Завдяки цьому, команда візьме участь в наступному розіграші Ліги Європи.
Джерело: sportarena.com