Колишній півзахисник «Динамо» проходить перегляд у клубі чемпіонату Латвії

Це вже третій клуб, в який намагається перейти півзахисник цієї зими

Півзахисник Валерій Федорчук перебуває на перегляді в латвійській «Ризі». Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Українець взяв участь в товариському матчі ризької команди проти «Луч-Енергії» (0:3). Федорчук вийшов на поле на початку другого тайму, проте не зумів вплинути на хід подій у спарингу.



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Валерій Федорчук. Фото: twitter.com/SandecjaNS

Це вже третій клуб, в який намагається перейти півзахисник цієї зими

Півзахисник Валерій Федорчук перебуває на перегляді в латвійській «Ризі».

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Українець взяв участь в товариському матчі ризької команди проти «Луч-Енергії» (0:3).

Федорчук вийшов на поле на початку другого тайму, проте не зумів вплинути на хід подій у спарингу.

«Рига» - третій клуб, в який намагається перейти півзахисник цієї зими.

Раніше він безуспішно пройшов медогляд в польській «Сандеції» і перебував на перегляді в угорському «Гонведі».

У першій частині сезону Федорчук виступав в «Вересі», куди перебрався після відходу з «Динамо» на правах вільного агента.

В середині жовтня рівненський клуб розірвав контракт з футболістом.

За час перебування в таборі рівненського клубу півзахисник провів дев'ять матчів в УПЛ, забив один гол і віддав три результативні передачі.

«Рига» в минулому сезоні фінішувала на третьому місці в турнірній таблиці чемпіонату Латвії.

Завдяки цьому, команда візьме участь в наступному розіграші Ліги Європи.

Джерело: sportarena.com