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    Колишній півзахисник «Динамо» проходить перегляд у клубі чемпіонату Латвії

    Це вже третій клуб, в який намагається перейти півзахисник цієї зими
    Півзахисник Валерій Федорчук перебуває на перегляді в латвійській «Ризі». Про це  повідомляє офіційний сайт клубу. Українець взяв участь в товариському матчі ризької команди проти «Луч-Енергії» (0:3). Федорчук вийшов на поле на початку другого тайму, проте не зумів вплинути на хід подій у спарингу.
    • Сьогодні, 09:08
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    Валерій Федорчук. Фото: twitter.com/SandecjaNS
    Валерій Федорчук. Фото: twitter.com/SandecjaNS

    Це вже третій клуб, в який намагається перейти півзахисник цієї зими

    Півзахисник Валерій Федорчук перебуває на перегляді в латвійській «Ризі».

    Про це  повідомляє офіційний сайт клубу.

    Українець взяв участь в товариському матчі ризької команди проти «Луч-Енергії» (0:3).

    Федорчук вийшов на поле на початку другого тайму, проте не зумів вплинути на хід подій у спарингу.

    «Рига» - третій клуб, в який намагається перейти півзахисник цієї зими.

    Раніше він безуспішно пройшов медогляд в польській «Сандеції» і перебував на перегляді в угорському «Гонведі».

    У першій частині сезону Федорчук виступав в «Вересі», куди перебрався після відходу з «Динамо» на правах вільного агента.

    В середині жовтня рівненський клуб розірвав контракт з футболістом.

    За час перебування в таборі рівненського клубу півзахисник провів дев'ять матчів в УПЛ, забив один гол і віддав три результативні передачі.

    «Рига» в минулому сезоні фінішувала на третьому місці в турнірній таблиці чемпіонату Латвії.

    Завдяки цьому, команда візьме участь в наступному розіграші Ліги Європи.

    Джерело: sportarena.com

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