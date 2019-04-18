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    Колишній півзахисник «Шахтаря» вилаяв систему VAR

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    Фернандіньо - Колишній півзахисник «Шахтаря» вилаяв систему VAR
    Фернандіньо
    Goal.com

    Бразилець Фернандіньо не задоволений роботою системи відеоасистента арбітра

    Бразильський півзахисник «Манчестер Сіті» Фернандіньо вкрай незадоволений системою VAR, яку використовують у матчах Ліги чемпіонів.

    «F#ck VAR!», - вилаявся колишній півзахисник «Шахтаря» після матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів, у якому його «МанСіті» за підсумками двох поєдинків поступився «Тоттнему».

    Після перегляду повтору турецький арбітр матчу Джюнейт Чакир не зарахував гол Стерлінга в компенсований час, який вивів би «Сіті» в півфінал Ліги чемпіонів.

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