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    Колишній півзахисник «Шахтаря» визнаний кращим гравцем «Арсеналу» в лютому

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    Генріх Мхітарян - Колишній півзахисник «Шахтаря» визнаний кращим гравцем «Арсеналу» в лютому
    Генріх Мхітарян

    З 2010-го до 2013 року Генріх Мхітарян виступав за донецький «Шахтар»

    Кращим гравцем лондонського «Арсеналу» в лютому визнаний вірменський півзахисник Генріх Мхітарян. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    Мхітарян зайняв перше місце за результатами голосування серед вболівальників, набравши 40% голосів. У боротьбі за цю нагороду хавбек випередив нападника Александра Ляказетта і воротаря Бернда Лено.

    У лютому Мхітарян провів за «Арсенал» п'ять матчів у всіх турнірах, забив два м'ячі і віддав три гольові передачі.

    30-річний Мхітарян перейшов в «Арсенал» в січні 2018 року з «Манчестер Юнайтед». У нинішньому сезоні Мхітарян взяв участь в 18 матчах чемпіонату Англії, в яких став автором шести забитих м'ячів, а також відзначився чотирма результативними передачами. Його контракт з клубом діє до літа 2021 року.

    Нагадаємо, що з 2010 до 2013 року Генріх Мхітарян виступав за донецький «Шахтар».

    Джерело: Чемпионат.com

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