Русин: «Шахтар» - ворог, не перейшов би за будь-які гроші



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Назарій Русин dynamo.kiev.ua

Форвард київського «Динамо» розповів про можливість переходу до «гірників»

Нападник київського «Динамо» Назарій Русин пригадав, як міг потрапити до складу донецького «Шахтаря». Наразі футболіст виключає ймовірність такого трансферу.

«Ми з Ромою Вантухом приїхали зі «Львову» на перегляд у «Динамо». Тоді тренером-куратором молодіжних команд киян був іспанець Унаї Мельгоса. Я спочатку дуже хвилювався. Пройшов тритижневі збори, Мороз був задоволений мною. Але підійшов Унаї та сказав: «Все добре, але збирайся додому. Ти – не рівень «Динамо». Звісно, я засмутився. Почали телефонувати з «Дніпра» - я відмовив. Думав, що переходжу до «Шахтаря». Вони хотіли мене бачити в себе. Але раптом дзвінок з «Динамо». Кажуть: «Мороз та Шматоваленко переконали керівництво, що ти нам потрібен. Приїзди укладати угоду». «Динамо» - мій рідний клуб наразі. У «Шахтар» я не перейшов би за будь-які гроші. Грубо кажучи, цей клуб – мій ворог», - передає слова Русина Sport Arena.

Наразі Русин повернувся до «Динамо» з оренди в «Зорі» та проходить з командою підготовчі збори.