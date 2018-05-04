Колишній тренер «Динамо» підписав новий контракт з московським клубом

Юрій Сьомін ще один рік точно працюватиме з «Локомотивом»

Юрій Сьомін підписав новий контракт з московським «Локомотивом» за схемою «1+1». Угода вже укладена, стверджує Sport24.ru. Офіційно про продовження контракту буде оголошено ввечері 4 травня. На наступний сезон перед Сьоміним поставлено завдання виходу у Лігу чемпіонів та успішного виступу в Кубку Росії. Якщо ці цілі буде



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Юрій Сьомін. Фото Getty Images

Юрій Сьомін ще один рік точно працюватиме з «Локомотивом»

Юрій Сьомін підписав новий контракт з московським «Локомотивом» за схемою «1+1».

Угода вже укладена, стверджує Sport24.ru.

Офіційно про продовження контракту буде оголошено ввечері 4 травня.

На наступний сезон перед Сьоміним поставлено завдання виходу у Лігу чемпіонів та успішного виступу в Кубку Росії.

Якщо ці цілі буде досягнуто, то контракт буде автоматично продовжений ще на рік.

Після 28 турів чемпіонату Росії «Локомотив» очолює турнірну таблицю. Щоб гарантувати собі чемпіонство, команді Сьоміна потрібно набрати два очки у двох останніх турах.

Найближчий матч «Локомотив» проведе на своєму полі проти «Зеніту».

Нагадаємо, Сьомін був головним тренером київського «Динамо» з 2008-го по 2009-й рік і з 2010-го по 2012-й.

Раніше фахівець вступився за російських фанатів.