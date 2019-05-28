Матч «Динамо» - «Шахтар» за Суперкубок опинився під загрозою
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«Динамо» і «Шахтар» розіграють Суперкубок
Поєдинок можуть перенести через парламентські вибори
Матч «Динамо» - «Шахтар» за футбольний Суперкубок України опинився під загрозою. Поєдинок можуть перенести на іншу дату через парламентські вибори. Його проведення планувалося на 21 липня в Одесі. Саме того дня мають відбутися дочасні вибори депутатів Верховної Ради України.
Про це повідомив футбольний оглядач Ігор Циганик в ефірі «Циганик Live» на FootballHub.
Наразі вивчається питання можливості гарантування безпеки органами охорони правопорядку одночасно на виборах та на футбольному поєдинку.
Раніше вже переносилися матчі чемпіонату України та національного Кубка.
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