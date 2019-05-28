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    Матч «Динамо» - «Шахтар» за Суперкубок опинився під загрозою

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    &laquo;Динамо&raquo; і &laquo;Шахтар&raquo; розіграють Суперкубок - Матч «Динамо» - «Шахтар» за Суперкубок опинився під загрозою
    «Динамо» і «Шахтар» розіграють Суперкубок

    Поєдинок можуть перенести через парламентські вибори

    Матч «Динамо» - «Шахтар» за футбольний Суперкубок України опинився під загрозою. Поєдинок можуть перенести на іншу дату через парламентські вибори. Його проведення планувалося на 21 липня в Одесі. Саме того дня мають відбутися дочасні вибори депутатів Верховної Ради України.

    Про це повідомив футбольний оглядач Ігор Циганик в ефірі «Циганик Live» на FootballHub.

    Наразі вивчається питання можливості гарантування безпеки органами охорони правопорядку одночасно на виборах та на футбольному поєдинку.

    Раніше вже переносилися матчі чемпіонату України та національного Кубка.  

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