Колишнього гравця «Динамо» довічно відсторонили від футболу за договірні матчі

Володимир Маковський брав участь в організації договірних поєдинків

На засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Білоруської футбольної федерації (АБФФ) було винесено рішення щодо осіб, які брали участь у договірних матчах. За організацію договірних матчів колишній професійний футболіст В'ячеслав Замара та тренер-адміністратор Юрій Сироквашко («Луч», Мінськ) оголошені персонами нон ґрата



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Володимир Маковський

Володимир Маковський брав участь в організації договірних поєдинків

На засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Білоруської футбольної федерації (АБФФ) було винесено рішення щодо осіб, які брали участь у договірних матчах.

За організацію договірних матчів колишній професійний футболіст В'ячеслав Замара та тренер-адміністратор Юрій Сироквашко («Луч», Мінськ) оголошені персонами нон ґрата (особами небажаними для діяльності АБФФ), інформує football.by.

Покарання у вигляді довічної дискваліфікації отримали футболісти Олександр Тишкевич («Іслочь»), Олександр Лебедєв («Іслочь»), Андрій Пориваєв («Іслочь»), Юрій Рижко («Іслочь»), Сергій Шуманов («Луч», Мінськ), Ігор Журавльов («Луч»), Віталій Желудок («Ошмяни-БГУФК»), В'ячеслав Палазнік («Ошмяни-БГУФК»), Єгор Гудель («Ошмяни-БГУФК»), Олексій Сакович («Ошмяни-БГУФК»), Ілля Гаврилов («Граніт»), тренер Володимир Маковський («Іслочь»).

Покарання у вигляді дискваліфікації на 24 місяці отримали футболісти Іван Денисевич, Олександр Алумона, Олександр Папуш (усі – «Іслочь»), Олександр Тарліковський, Андрій Напорко, Денис Медведєв, директор Дмитро Карповський (усі – «Луч»), Денис Жбанков («Ошмяни-БГУФК»), а також колишній професійний футболіст Дмитро Макар і колишній арбітр Станіслав Савицький.

Члени комітету прийняли рішення довічно дискваліфікувати співробітників Павла Качановича («Шахтар», Солігорськ) і Владислава Караневського («Слуцьк»).

Зауважимо, що Володимир Маковський – це колишній гравець київського «Динамо». Крім киян, він виступав за «Ворсклу» , «Закарпаття» та ЦСКА.

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