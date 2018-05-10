Команда Мілевського залишилася без головного тренера

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Радослав Латал. Фото ФК «Динамо»

Чех Радослав Латал залишив клуб

Контракт з чеським фахівцем Радославом Латалом розірваний за згодою сторін.

Його помічник Марцел Лічка продовжить роботу у клубі, інформує офіційний сайт брестського «Динамо».

Тимчасово керувати командою на посаді виконуючого обов'язки головного тренера буде Сергій Ковальчук.

У четвер, 10 травня, тренування пройшло під його керівництвом.

Радослав Латал попрощався з командою перед тренуванням і найближчим часом покине розташування клубу.

З Латалом «Динамо-Брест» виграв Суперкубок Білорусі, а також вийшов у фінал Кубка Білорусі.

У чемпіонаті команда займає 11-те місце і відстає від першого на 12 очок.

Нагадаємо, що за брестське «Динамо» виступає український нападник Артем Мілевський.

Форвард забив у півфіналі Кубка Білорусі.