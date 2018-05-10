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    Команда Мілевського залишилася без головного тренера

    • Сьогодні, 18:27
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    Радослав Латал. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo;
    Радослав Латал. Фото ФК «Динамо»

    Чех Радослав Латал залишив клуб

    Контракт з чеським фахівцем Радославом Латалом розірваний за згодою сторін.

    Його помічник Марцел Лічка продовжить роботу у клубі, інформує офіційний сайт брестського «Динамо».

    Тимчасово керувати командою на посаді виконуючого обов'язки головного тренера буде Сергій Ковальчук.

    У четвер, 10 травня, тренування пройшло під його керівництвом.

    Радослав Латал попрощався з командою перед тренуванням і найближчим часом покине розташування клубу.

    З Латалом «Динамо-Брест» виграв Суперкубок Білорусі, а також вийшов у фінал Кубка Білорусі.

    У чемпіонаті команда займає 11-те місце і відстає від першого на 12 очок.

    Нагадаємо, що за брестське «Динамо» виступає український нападник Артем Мілевський.

    Форвард забив у півфіналі Кубка Білорусі.

    Білорусь НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Мілевський
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