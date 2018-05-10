Команда Мілевського залишилася без головного тренера
- Сьогодні, 18:27
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Радослав Латал. Фото ФК «Динамо»
Чех Радослав Латал залишив клуб
Контракт з чеським фахівцем Радославом Латалом розірваний за згодою сторін.
Його помічник Марцел Лічка продовжить роботу у клубі, інформує офіційний сайт брестського «Динамо».
Тимчасово керувати командою на посаді виконуючого обов'язки головного тренера буде Сергій Ковальчук.
У четвер, 10 травня, тренування пройшло під його керівництвом.
Радослав Латал попрощався з командою перед тренуванням і найближчим часом покине розташування клубу.
З Латалом «Динамо-Брест» виграв Суперкубок Білорусі, а також вийшов у фінал Кубка Білорусі.
У чемпіонаті команда займає 11-те місце і відстає від першого на 12 очок.
Нагадаємо, що за брестське «Динамо» виступає український нападник Артем Мілевський.