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    Команда Реброва не змогла перемогти у матчі чемпіонату Саудівської Аравії

    Після цієї гри «Аль-Ахлі» продовжує йти на другому місці в турнірній таблиці
    У грі 22-го туру чемпіонату Саудівської Аравії «Аль-Ахлі» Сергія Реброва на виїзді втратив очки з «Аль-Фейхою». Команди обмінялися забитими м'ячами під завісу поєдинку. Спочатку «Аль-Ахлі» зусиллями Фетфатзідіса відкрив рахунок, але через шість хвилин Морено відновив статус-кво. Після цієї гри
    • Сьогодні, 16:17
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    Сергій Ребров. Фото: Getty Images
    Сергій Ребров. Фото: Getty Images

    Після цієї гри «Аль-Ахлі» продовжує йти на другому місці в турнірній таблиці

    У грі 22-го туру чемпіонату Саудівської Аравії «Аль-Ахлі» Сергія Реброва на виїзді втратив очки з «Аль-Фейхою».

    Команди обмінялися забитими м'ячами під завісу поєдинку. Спочатку «Аль-Ахлі» зусиллями Фетфатзідіса відкрив рахунок, але через шість хвилин Морено відновив статус-кво.

    Після цієї гри «Аль-Ахлі» продовжує йти на другому місці в турнірній таблиці, відстаючи від лідера – «Аль-Хіляль» - на одне очко. «Аль-Фейха» йде сьомий.

    Чемпіонат Саудівської Аравії

    22-ий тур

    «Аль-Фейха» - «Аль-Ахлі» - 1:1

    Голи: Морено(85) – Фетфатзідіс(79)

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