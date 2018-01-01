Команда Реброва не змогла перемогти у матчі чемпіонату Саудівської Аравії

Після цієї гри «Аль-Ахлі» продовжує йти на другому місці в турнірній таблиці

У грі 22-го туру чемпіонату Саудівської Аравії «Аль-Ахлі» Сергія Реброва на виїзді втратив очки з «Аль-Фейхою». Команди обмінялися забитими м'ячами під завісу поєдинку. Спочатку «Аль-Ахлі» зусиллями Фетфатзідіса відкрив рахунок, але через шість хвилин Морено відновив статус-кво. Після цієї гри