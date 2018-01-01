Команда Реброва не змогла перемогти у матчі чемпіонату Саудівської Аравії
- Сьогодні, 16:17
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Розсилка
Сергій Ребров. Фото: Getty Images
Після цієї гри «Аль-Ахлі» продовжує йти на другому місці в турнірній таблиці
У грі 22-го туру чемпіонату Саудівської Аравії «Аль-Ахлі» Сергія Реброва на виїзді втратив очки з «Аль-Фейхою».
Команди обмінялися забитими м'ячами під завісу поєдинку. Спочатку «Аль-Ахлі» зусиллями Фетфатзідіса відкрив рахунок, але через шість хвилин Морено відновив статус-кво.
Після цієї гри «Аль-Ахлі» продовжує йти на другому місці в турнірній таблиці, відстаючи від лідера – «Аль-Хіляль» - на одне очко. «Аль-Фейха» йде сьомий.
Чемпіонат Саудівської Аравії
22-ий тур
«Аль-Фейха» - «Аль-Ахлі» - 1:1
Голи: Морено(85) – Фетфатзідіс(79)