Команда України виступить на турнірі з греко-римської боротьби у Грузії
- Сьогодні, 21:05
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Фото ФГРБУ
Українські юніори взяли курс на Батумі
У місті Батумі (Грузія) відбудеться міжнародний турнір з греко-римської боротьби серед юніорів на призи чемпіона світу Мухрана Вахтангадзе.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.
Україну представлятимуть наступні спортсмени:
Владислав Кузько;
Андрій Кулик;
Іван Черкас;
Олександр Грушин;
Сергій Грушин;
Ігор Бичков;
Парвіз Насібов;
Дмитро Васецький;
Віталій Андрійович;
Валентин Шкляренко;
Дмитро Кіяшок;
Ілля Бугаєв;
Олександр Євдокімов.
З командою вилетіли старший тренер збірної Віктор Лозовий, старший тренер штатної команди Яшар Насіров, віце-президент ФГРБУ Олександр Камач і суддя міжнародної категорії Петро Нагорний.