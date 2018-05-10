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    Команда України виступить на турнірі з греко-римської боротьби у Грузії

    • Сьогодні, 21:05
    • Розсилка
    Фото ФГРБУ
    Фото ФГРБУ

    Українські юніори взяли курс на Батумі

    У місті Батумі (Грузія) відбудеться міжнародний турнір з греко-римської боротьби серед юніорів на призи чемпіона світу Мухрана Вахтангадзе.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.

    Україну представлятимуть наступні спортсмени:

    Владислав Кузько;
    Андрій Кулик;
    Іван Черкас;
    Олександр Грушин;
    Сергій Грушин;
    Ігор Бичков;
    Парвіз Насібов;
    Дмитро Васецький;
    Віталій Андрійович;
    Валентин Шкляренко;
    Дмитро Кіяшок;
    Ілля Бугаєв;
    Олександр Євдокімов.

    З командою вилетіли старший тренер збірної Віктор Лозовий, старший тренер штатної команди Яшар Насіров, віце-президент ФГРБУ Олександр Камач і суддя міжнародної категорії Петро Нагорний.

    Збірна України Грузія спортивна боротьба
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