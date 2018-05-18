Команда українського баскетболіста Фесенка вдруге поступилася в чвертьфіналі чемпіонату Італії
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Фото: ФБУ
Це єдина пара, в якій ще продовжується боротьба
«Авеліно» українського центрового Кирила Фесенка програло на виїзді «Трентіно» в третьому матчі чвертьфінальної серії чемпіонату Італії – 80:88.
Наш баскетболіст за 26 хвилин набрав 5 очок, 8 підбирань, 4 передачі, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.
Вирішальною стала друга половина матчу.
Спочатку господарі перехопили ігрову ініціативу, а потім у заключній чверті вирвали перемогу.
Рахунок у серії до трьох перемог став 2:1 на користь «Трентіно».
Наступний матч відбудеться 19 травня.
Це єдина пара, в якій ще продовжується боротьба.
У інших «Мілан» всуху переміг «Канту», «Брешія» здолала «Варезе«, а «Венеція» – «Кремону».