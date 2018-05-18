Команда українського баскетболіста Фесенка вдруге поступилася в чвертьфіналі чемпіонату Італії

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Фото: ФБУ

Це єдина пара, в якій ще продовжується боротьба

«Авеліно» українського центрового Кирила Фесенка програло на виїзді «Трентіно» в третьому матчі чвертьфінальної серії чемпіонату Італії – 80:88.

Наш баскетболіст за 26 хвилин набрав 5 очок, 8 підбирань, 4 передачі, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Вирішальною стала друга половина матчу.

Спочатку господарі перехопили ігрову ініціативу, а потім у заключній чверті вирвали перемогу.

Рахунок у серії до трьох перемог став 2:1 на користь «Трентіно».

Наступний матч відбудеться 19 травня.

Це єдина пара, в якій ще продовжується боротьба.

У інших «Мілан» всуху переміг «Канту», «Брешія» здолала «Варезе«, а «Венеція» – «Кремону».