  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Команда українського баскетболіста Фесенка вдруге поступилася в чвертьфіналі чемпіонату Італії

    • Розсилка
    Фото: ФБУ
    Фото: ФБУ

    Це єдина пара, в якій ще продовжується боротьба

    «Авеліно» українського центрового Кирила Фесенка програло на виїзді «Трентіно» в третьому матчі чвертьфінальної серії чемпіонату Італії – 80:88.

    Наш баскетболіст за 26 хвилин набрав 5 очок, 8 підбирань, 4 передачі, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Вирішальною стала друга половина матчу.

    Спочатку господарі перехопили ігрову ініціативу, а потім у заключній чверті вирвали перемогу.

    Рахунок у серії до трьох перемог став 2:1 на користь «Трентіно».

    Наступний матч відбудеться 19 травня.

    Це єдина пара, в якій ще продовжується боротьба.

    У інших «Мілан» всуху переміг «Канту», «Брешія» здолала «Варезе«, а «Венеція» – «Кремону».

    баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ