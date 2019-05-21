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    Команда університету Кардіффа пробилася до Ліги Європи

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    &laquo;Кардіфф Метрополітан&raquo; - Команда університету Кардіффа пробилася до Ліги Європи
    «Кардіфф Метрополітан»

    Доля «Кардіфф Метрополітан» визначилася в серії пенальті

    Клуб «Кардіфф Метрополітан», який виступає у валійській Прем'єр-лізі, завоював путівку в Лігу Європи.

    Команда, яка представляє університет Кардіффа, стала переможцем плей-офф, отримавши перемогу над «Бала Таун» (1:1, 3:1 - в серії пенальті).

    Варто зазначити, що у складі «Кардіфф Метрополітан» грають студенти, які отримали ступінь доктора і магістра зі спортивної психології, тренерської спеціальності, аналітики.

    Таким чином, валійський клуб у сезоні 2019/2020 може стати ймовірним суперником однієї з українських команд.

    Нагадаємо, у фіналі нинішнього сезону Ліги Європи, зіграють англійські «Челсі» і «Арсенал».

    Джерело: Xsport.ua

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