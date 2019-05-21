Команда університету Кардіффа пробилася до Ліги Європи



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«Кардіфф Метрополітан»

Доля «Кардіфф Метрополітан» визначилася в серії пенальті

Клуб «Кардіфф Метрополітан», який виступає у валійській Прем'єр-лізі, завоював путівку в Лігу Європи.

Команда, яка представляє університет Кардіффа, стала переможцем плей-офф, отримавши перемогу над «Бала Таун» (1:1, 3:1 - в серії пенальті).

Варто зазначити, що у складі «Кардіфф Метрополітан» грають студенти, які отримали ступінь доктора і магістра зі спортивної психології, тренерської спеціальності, аналітики.

Таким чином, валійський клуб у сезоні 2019/2020 може стати ймовірним суперником однієї з українських команд.

Нагадаємо, у фіналі нинішнього сезону Ліги Європи, зіграють англійські «Челсі» і «Арсенал».

Джерело: Xsport.ua