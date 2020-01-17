Команда Усика домовляється про бій з Джошуа (фото)
Джошуа та Усик
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Натомість британець в травні зустрінеться з болгарином Пулєвим
Команда українського боксера надважкої вагової категорії Олександра Усика домовляється про бій з британським чемпіоном за версіями IBF, WBO, WBA та IBO Ентоні Джошуа.
Український промоутер Усика Олександр Красюк опублікував у соцмережі спільне фото з британським промоутером Едді Хірном та Ентоні Джошуа.
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Раніше повідомлялося, що обов’язковий претендент на чемпіонський пояс за версією WBO Усик зустрінеться з Джошуа в березні чи квітні. Однак напередодні болгарський надважковаговик Кубрат Пулєв підтвердив проведення бою проти Джошуа в травні за версією IBF.
Читайте також: Ненависний росіянам український форвард може змінити клубТаким чином поєдинок Усик – Джошуа найвірогідніше може відбутися в другій половині 2020 року.