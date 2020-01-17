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    Команда Усика домовляється про бій з Джошуа (фото)

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    Джошуа та Усик - Команда Усика домовляється про бій з Джошуа (фото)
    Джошуа та Усик
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    Натомість британець в травні зустрінеться з болгарином Пулєвим

    Команда українського боксера надважкої вагової категорії Олександра Усика домовляється про бій з британським чемпіоном за версіями IBF, WBO, WBA та IBO Ентоні Джошуа.

    Український промоутер Усика Олександр Красюк опублікував у соцмережі спільне фото з британським промоутером Едді Хірном та Ентоні Джошуа.

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    Допис, поширений Alexander A. Krassyuk (@alex.krassyuk)

    Раніше повідомлялося, що обов’язковий претендент на чемпіонський пояс за версією WBO Усик зустрінеться з Джошуа в березні чи квітні. Однак напередодні болгарський надважковаговик Кубрат Пулєв підтвердив проведення бою проти Джошуа в травні за версією IBF.

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    Таким чином поєдинок Усик – Джошуа найвірогідніше може відбутися в другій половині 2020 року.
    бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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