Команда Усика домовляється про бій з Джошуа (фото)



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Джошуа та Усик Твіттер

Натомість британець в травні зустрінеться з болгарином Пулєвим

Команда українського боксера надважкої вагової категорії Олександра Усика домовляється про бій з британським чемпіоном за версіями IBF, WBO, WBA та IBO Ентоні Джошуа.

Український промоутер Усика Олександр Красюк опублікував у соцмережі спільне фото з британським промоутером Едді Хірном та Ентоні Джошуа.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alexander A. Krassyuk (@alex.krassyuk) 16 Січ 2020 р. о 12:27 PST

Раніше повідомлялося, що обов’язковий претендент на чемпіонський пояс за версією WBO Усик зустрінеться з Джошуа в березні чи квітні. Однак напередодні болгарський надважковаговик Кубрат Пулєв підтвердив проведення бою проти Джошуа в травні за версією IBF.

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Таким чином поєдинок Усик – Джошуа найвірогідніше може відбутися в другій половині 2020 року.