Команда Усика зробила пропозицію Повєткіну провести бій



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Обозреватель

Промоутер розповів, коли все стане відомо

Промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) Олександр Красюк підтвердив переговори з Олександром Повєткіним (34-2, 24 КО).

«Все просто. Ми зробили пропозицію Повєткіну і чекаємо його реакції. Не просто так чекаємо, а сьогодні-завтра ми повинні отримати відповідь - так чи ні», - цитує Красюка Segodnya.ua.

Промоутер українського боксера вважає, що поєдинок, який планується провести в Чикаго, викличе чималий резонанс.

«Чи буде цікавий бій українця і росіянина американській публіці? У Чикаго - одна з найбільших українських діаспор - там сотні тисяч живе. Так, звичайно, попит буде. Навіть немає сумнівів, що він буде. Усик у нас боєць року за версією п'яти або семи різних організацій. Ми занадто погано думаємо про Усика», - сказав Красюк.

