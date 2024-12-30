Ковтун і Стельмах увійшли до складу збірної України зі спортивної гімнастики на 2025 рік
Раніше Ілля та Радомир були відсутні у складі збірної України
Українці Ілля Ковтун і Радомир Стельмах увійшли до складу збірної України зі спортивної гімнастики на 2025 рік.
Міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ «Про затвердження Складу національних збірних команд України з літніх олімпійських видів спорту на 2025 рік». Ковтун та Стельмах увійшли до основного складу команди.
Варто зазначити, що у попередньому проєкті наказу «Про затвердження Складу національних збірних команд України з літніх олімпійських видів спорту на 2025 рік» Ілля та Радомир були відсутні у складі збірної України.
Нагадаємо, Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева розглядали можливість зміни спортивного громадянства. Про це повідомляла Tribuna.com.
21-річний гімнаст та його тренерка можуть продовжити виступи за збірну Хорватії. Остаточне рішення буде прийняте до кінця цього року.
Зазначимо, що Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався в Україну після Олімпійських ігор.
Нагадаємо, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах.
Варто зазначити, що у Парижі Ілля Ковтун також має у своєму активі два четвертих місця.
Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили.
Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.
Ілля також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.
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