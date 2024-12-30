Ковтун і Стельмах увійшли до складу збірної України зі спортивної гімнастики на 2025 рік

Стельмах і Ковтун все ж продовжать представляти Україну на міжнародних змаганнях?

Раніше Ілля та Радомир були відсутні у складі збірної України

Українці Ілля Ковтун і Радомир Стельмах увійшли до складу збірної України зі спортивної гімнастики на 2025 рік.

Міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ «Про затвердження Складу національних збірних команд України з літніх олімпійських видів спорту на 2025 рік». Ковтун та Стельмах увійшли до основного складу команди.

Варто зазначити, що у попередньому проєкті наказу «Про затвердження Складу національних збірних команд України з літніх олімпійських видів спорту на 2025 рік» Ілля та Радомир були відсутні у складі збірної України.

Нагадаємо, Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева розглядали можливість зміни спортивного громадянства. Про це повідомляла Tribuna.com.

21-річний гімнаст та його тренерка можуть продовжити виступи за збірну Хорватії. Остаточне рішення буде прийняте до кінця цього року.

Зазначимо, що Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався в Україну після Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах.

Варто зазначити, що у Парижі Ілля Ковтун також має у своєму активі два четвертих місця.

Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили.

Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.

Ілля також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.