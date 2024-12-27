Танкер, який прямував до Росії, заблокував рух у протоці Босфор: у чому причина

Транзит суден через протоку Босфор тимчасово перекрито в обидва боки

Танкер Cordelia Moon довжиною 274 метри з прапором Панами зламався у протоці Босфор. Судно прямувало з турецького порту Ялова до Новоросійська, що призвело до повної зупинки руху в обох напрямках.

РосЗМІ повідомляють, що у Cordelia Moon виникли технічні неполадки і заявляють про «потенційні наслідки для регіональної логістики і поставок до Новоросійська».

Одразу після інциденту головне управління берегової безпеки (KEGM) направило в регіон буксири Rescue 8 і Rescue 11, щоб допомогти танкеру. Рух суден у протоці Босфор було припинено в обох напрямках о 13:55 з міркувань безпеки, пише турецький сайт Dunya.

Зазначається, що хоча влада ще не зробила чіткої заяви щодо того, коли рух у Босфорі повернеться в норму, вона заявила, що рішення буде прийнято відповідно до ходу рятувальних робіт. Подібні ситуації, що відбуваються в стратегічному пункті пропуску, такому як Босфор, серйозно впливають на рух суден і морські перевезення в регіоні.

Ситуацію прокоментував Андрій Клименко – керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень:

«Танкер Cordelia Moonе – наш старий фігурант. Возить російську нафту з портів Чорного та Балтійського моря з 2022 року під різними назвами».

Нагадаємо, у судна Sparta, яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, під час руху вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна.

До слова, російський розвідувальний корабель вивели з Ірландського моря після того, як він увійшов у контрольовані Ірландією води та патрулював територію, де знаходяться важливі підводні трубопроводи та кабелі для енергетики та Інтернету.

Окрім того, Туреччина розгорнула в Егейському морі військові кораблі через непорозуміння. Присутність турецьких військових кораблів спонукала Грецію відправити військові кораблі для моніторингу ситуації. Туреччина розгорнула чотири фрегати в південній частині Егейського моря поблизу проток Касос і Карпатос. Кораблі військово-морських сил Туреччини були на навчаннях Mavi Balina, коли отримали наказ перевірити інформацію про те, що італійський корабель Ievoli Relume проводить дослідження в цій частині Егейського моря. Цей крок спантеличив грецьку владу, оскільки італійське судно залишалося на північ від Криту і далеко від місця розгортання турецьких кораблів. Італійське судно опинилося в центрі 40-годинної кризи в липні минулого року біля Касосу.