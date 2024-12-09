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Трамп дав перше розгорнуте інтерв'ю після виборів: головні цитати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп дав перше розгорнуте інтерв'ю після виборів: головні цитати
Трамп дав велике інтерв'ю у пресі
скрін з відео

Трамп розповів, чи підтримуватиме Україну, чи говорив із Путіним останнім часом, і яким чином боротиметься із нелегальною міграцією у США

Обраний президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю журналістці Крістен Велкер на телеканалі NBC News у програмі Meet the Press. Це стало першим телевізійним інтерв'ю після перемоги Трампа на виборах 5 листопада. «Главком» зібрав головні заяви Трампа. 

Позиція щодо НАТО

Трамп повторив свою звичну погрозу вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону. У розмові президент зазначив, що Сполучені Штати залишаться в Альянсі, якщо до них ставитимуться «справедливо».

«Якщо вони платять за своїми рахунками, і якщо я вважаю, що вони поводяться справедливо – вони ставляться до нас справедливо, то відповідь – безумовно, я б залишився в НАТО», – сказав Трамп, повторивши заяву, яку він робив протягом останніх кількох років та під час передвиборчої кампанії.

Допомога Україні і розмови із Путіним 

Обраний президент США заявив, що активно працює над тим, щоб завершити війну в Україні, і зазначив: після його повернення до Білого дому Київ, «можливо», не отримуватиме стільки допомоги, скільки зараз.

У відповідь на пряме запитання журналістки, чи має Україна готуватися до зменшення допомоги США, республіканець відповів: «Можливо. Звичайно» (Probably. Sure, – англ).

На зауваження журналістки, що Трамп обіцяв завершити війну між Росією та Україною за 24 години та, навіть, ще до того, як офіційно стане президентом, він відповів: «Я намагаюся».

Трамп також сказав, що не спілкувався із російським диктатором Володимиром Путіним після перемоги на виборах. Але потім швидко уточнив, що «не розмовляв із ним нещодавно». 

Цікаво, що до своєї перемоги на виборах Трамп обіцяв покласти край війні РФ проти України, як він тоді казав, «за 24 години» та ще до своєї інавгурації у січні. У новому інтерв'ю він не був таким категоричним, хоч знову підтвердив прагнення щодо якнайшвидшого досягнення миру.

Відправка нелегальних мігрантів додому 

Трамп рішуче налаштований депортувати всіх нелегальних мігрантів із сім'ями із США. За його словами, масова депортація нелегалів розпочнеться 20 січня, коли новий президент офіційно вступить на свою посаду. 

При цьому 47-й президент Дональд Трамп заявив, що протягом свого чотирирічного терміну планує провести масову депортацію всіх нелегальних іммігрантів, які перебувають у США, проте хоче домовитися про захист «мрійників (Dreamers, – «Главком») – іммігрантів, яких незаконно привезли до країни у дитинстві. 

«Ми повинні щось зробити з «Мрійниками». Вони стали успішними, мають роботу або, навіть, свій бізнес. Нам доведеться щось з ними робити», – додав Трамп.

Що стосується інших мігрантів, то ситуація із депортацією їх стосуватиметься у більшій мірі. «Думаю, це необхідно зробити. Це дуже складне завдання. Але у нас є правила, регулювання, закони», – відповів Трамп на питання Крістен Велкер про те, чи збирається він депортувати всіх нелегальних іммігрантів.

Депортацію Трамп планує розпочати із засуджених злочинців. Під депортацію потраплять сім'ї, члени яких мають змішаний статус, тобто хтось уже став легальним резидентом США, а ще хтось без документів. «У вас немає вибору», – сказав він.

«По-перше, вони обходяться нам задорого. Але ми починаємо зі злочинців, і ми повинні це зробити. А потім ми почнемо з інших і подивимось, як це піде», – сказав він. 

Скасування громадянства США за правом народження

У Сполучених Штатах Америки можуть скасувати громадянство за правом народження, передбачене 14-ю поправкою Конституції.

Тобто мова про те громадянство, яке отримали всі іноземці, що народились на території США. Трамп заявив, що для цього ймовірно треба буде змінити Конституцію США. За словами Трампа, нинішня система громадянства за правом народження є «смішною». Він планував її змінити ще за часів свого попереднього правління, проте не встиг через пандемію Covid-19.

Справа про штурм Капітолію

Трамп заявив, що має намір випустити наказ про помилування засуджених у справі про штурм Капітолію першого ж дня свого перебування на посаді глави держави. «Я діятиму дуже швидко. У перший день», – сказав він, додавши, що ув'язнені «живуть у пеклі».

Мито на імпорт від найбільших торгових партнерів Америки і Федеральна резервна система 

Трамп заявив, що після вступу на посаду президента США в січні не намагатиметься замінити голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла. Термін його повноважень закінчується в 2026 році, але Трамп визнав, що Пауелл, з яким він у минулому багато сперечався щодо рівня відсоткових ставок, «не піде тихо».

У ході передвиборчої кампанії Трамп обіцяв знизити ставки за іпотекою, а це підвищило ймовірність його нових зіткнень із Пауеллом. Раніше Трамп також заявляв, що президент США повинен мати право голосу під час ухвалення рішень щодо ставки. Незрозуміло, чи він відмовився від цієї ідеї, але миролюбна риторика щодо Пауелла – гарний сигнал для ринків, оскільки продовження конфлікту потенційно може призвести до турбулентності та невизначеності.

Проте відносини нової адміністрації Білого дому із ФРС може ускладнити зростання мит на імпорт, оскільки це несе великий ризик виникнення нової інфляційної хвилі. Трамп в інтерв'ю підтвердив, що, як і раніше, має намір підвищити мита на ввезення товарів, причому не тільки для Китаю, а й інших великих імпортерів Америки. При цьому він визнав, що цей захід може призвести до зростання цін. «Я нічого не можу гарантувати», – сказав Трамп. 

Утім, Трамп також заявив, що не буде підвищувати вік для державних програм, таких як соціальне забезпечення та медична допомога, і не скорочуватиме їх у рамках заходів щодо скорочення витрат під керівництвом Ілона Маска та Вівека Рамасвамі. Відповідаючи на запитання, чи «розглядається підвищення віку або щось подібне», Трамп сказав: «Я не буду цього робити».

Головний план під час президентства

Видобуток нафти буде в пріоритеті у майбутньої американської адміністрації, заявив Трамп. «Я зосереджуся на бурінні, крихітко, бурінні», – сказав Трамп. 

Раніше стало відомо, що перехідна команда Дональда Трампа готує широкомасштабний енергетичний пакет заходів, який буде представлений упродовж кількох днів після його вступу на посаду. Пакет буде включати схвалення дозволів на експорт для нових проєктів із виробництва скрапленого природного газу (СПГ) та збільшення обсягів буріння нафтових свердловин біля узбережжя США та на федеральних землях.

Нагадаємо, 7 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Це була перша їх зустріч після виборів в США.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч: «Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це».

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