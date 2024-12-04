Призер Олімпіади Ковтун і його тренерка можуть змінити спортивне громадянство – ЗМІ

Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії

Ковтун та його тренерка Горбачева можуть продовжити виступи за збірну Хорватії

Срібний призер Олімпіади в Парижі у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева розглядають можливість зміни спортивного громадянства. Про це повідомляє Tribuna.com.

21-річний гімнаст та його тренерка можуть продовжити виступи за збірну Хорватії. Остаточне рішення буде прийняте до кінця цього року.

Зазначимо, що Ковтун та Горбачева весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався в Україну після Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах.

Нагадаємо, що у Парижі Ілля Ковтун також має у своєму активі два четвертих місця.

Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили.

Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.

Ілля також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.