Кріштіану Роналду ніяк не може забити у Серії А
-
Розсилка
Три повні матчі за «Ювентус» і нуль у графі забитих м'ячів – така статистика Кріштіану цього сезону
Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду продовжив серію без голів у складі своєї нової команди.
На рахунку португальця вже три зіграних у чемпіонаті Італії матчі. У цих поєдинках Крішті завдав 23 удари по воротах суперника.
За інформацією Squawka, Роналду лідирує серед всіх гравців топ-5 чемпіонатів за таким показником як «удари по воротах без забитих м'ячів».
Наступний футболіст у цьому рейтингу має на 10 ударів менше.
Роналду приєднався до «Ювентусу» цього літа. Сума трансферу з мадридського «Реалу» сягнула близько 100 мільйонів євро.
У перших трьох турах Серії А чинні чемпіони Італії здобули три перемоги.
«Ювентус» наразі очолює турнірну таблицю, проте сам Роналду не може відкрити лік голам за «Стару синьйору».