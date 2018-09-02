Кріштіану Роналду ніяк не може забити у Серії А



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Фото взяте з сайту prosportua.com

Три повні матчі за «Ювентус» і нуль у графі забитих м'ячів – така статистика Кріштіану цього сезону

Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду продовжив серію без голів у складі своєї нової команди.

На рахунку португальця вже три зіграних у чемпіонаті Італії матчі. У цих поєдинках Крішті завдав 23 удари по воротах суперника.

За інформацією Squawka, Роналду лідирує серед всіх гравців топ-5 чемпіонатів за таким показником як «удари по воротах без забитих м'ячів».

Наступний футболіст у цьому рейтингу має на 10 ударів менше.

Роналду приєднався до «Ювентусу» цього літа. Сума трансферу з мадридського «Реалу» сягнула близько 100 мільйонів євро.

У перших трьох турах Серії А чинні чемпіони Італії здобули три перемоги.

«Ювентус» наразі очолює турнірну таблицю, проте сам Роналду не може відкрити лік голам за «Стару синьйору».