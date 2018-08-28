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    Кріштіану Роналду забив найкрасивіший гол за підсумками минулого сезону (відео)

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    Кріштіану Роналду забив найкрасивіший гол за підсумками минулого сезону (відео)

    Користувачі інтернету майже не сумнівалися у своєму виборі

    Фантастичний удар екс-форварда «Реала» Кріштіану Роналду через себе в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти його нинішнього клубу – «Ювентуса» - визнаний найкращим голом сезону.

    Таку версію оприлюднив сайт UEFA.com.

    У голосуванні взяли участь 346 915 користувачів. Гол Роналду зібрав майже 200 тисяч голосів.

    У минулому сезоні найкращим був визнаний гол нападника «Ювентуса» Маріо Манджукича у фіналі з «Реалом».

    У перших двох випадках – у сезонах-2014/15 і -2015/16 – нагороду отримав Ліонель Мессі.

    Цього року друге місце зайняв Дімітрі Паєт, який забив за «Марсель» у матчі Лізі Європи з «Лейпцигом».

    Шорт-лист з 11-ти голів склали технічні спостерігачі УЄФА. З кожного турніру УЄФА за останній рік вони відібрали по одному голу. Розглядалися тільки голи у клубних турнірах УЄФА або в матчах збірних.

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