Кубинський чемпіон світу з боксу бажає отримати російське громадянство

За словами Юніера Дортікоса, йому дуже подобається у Росії

Чемпіон світу з боксу за версією WBA у важкій вазі Юніер Дортікос не проти отримати російське громадянство. Про це сам кубинець, якого цитує офіційний сайт Федерації боксу Росії, заявив перед двобоєм з Муратом Гассієвим. «У мене багато друзів у Росії, є товариш, з яким ми не раз спарингували, - Дмитро Кудряшов. Я багато разів приїжджав



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Юніер Дортікос

За словами Юніера Дортікоса, йому дуже подобається у Росії

Чемпіон світу з боксу за версією WBA у важкій вазі Юніер Дортікос не проти отримати російське громадянство.

Про це сам кубинець, якого цитує офіційний сайт Федерації боксу Росії, заявив перед двобоєм з Муратом Гассієвим.

«У мене багато друзів у Росії, є товариш, з яким ми не раз спарингували, - Дмитро Кудряшов. Я багато разів приїжджав сюди, одного разу ще коли був підлітком у 16 років», - сказав він.

«Радянська школа боксу дала мені великий досвід. Мені дуже подобається бути тут, працювати з російськими спортсменами. У майбутньому, думаю, після нашого бою, можливо, я б теж захотів стати російським громадянином», - додав Дортікос.

Він додав, що йому хочеться побачити Геннадія Головкіна й інших знаменитих боксерів.

«Для мене це важлива подія. Звичайно, як завжди, я приготував атомну бомбу для Гассієва. Подивимося, чи буде він готовий отримати цю бомбу. А рецепт у мене для нього все той же – хороше знеболююче», - пояснив кубинець.

Нагадаємо, з переможцем поєдинку Дортікос - Гассієв буде битися українець Олександр Усик, який нещодавно здолав Майріса Брієдіса.