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    Кубок Іспанії. «Барселона» не зуміла обіграти на виїзді «Сельту», «Вільярреал» програв (відео)

    Матчі-відповідь Кубку Іспанії заплановані на 10-11 січня
    У четвер, 4 січня, в Іспанії продовжилися матчі 1/8 фіналу національного Кубка з футболу. Зокрема, «Вільярреал» на виїзді поступився «Леганесу». У паралельному матчі грали «Сельта» та «Барселона». Каталонці відкрили рахунок у дебюті зустрічі, але господарі доволі швидко відігралися. Більше голів у
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    ФК &laquo;Барселона&raquo;
    ФК «Барселона»

    Матчі-відповідь Кубку Іспанії заплановані на 10-11 січня

    У четвер, 4 січня, в Іспанії продовжилися матчі 1/8 фіналу національного Кубка з футболу.

    Зокрема, «Вільярреал» на виїзді поступився «Леганесу».

    У паралельному матчі грали «Сельта» та «Барселона».

    Каталонці відкрили рахунок у дебюті зустрічі, але господарі доволі швидко відігралися. Більше голів у цьому матчі не було.

    Матчі-відповідь заплановані на 10-11 січня.

    Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18

    Матчі 1/8 фіналу

    Перші матчі

    «Сельта» – «Барселона» – 1:1 (1:1)

    Голи: 0:1 – Хосе Арнаїс (15), 1:1 – Сісто (31)

    «Барселона»: Сіллессен, Вермален, Піке, Дінь, Алейш Відаль (Серджі Роберто, 76), Андре Гомеш, Бускетс, Деніс Суарес, Пауліньо (Ракитич, 71), Хосе Арнаїс (Дембеле, 72), Нелсон Семеду

    «Леганес» – «Вільярреал» – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Амрабат (49)

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