Кубок Іспанії. «Барселона» не зуміла обіграти на виїзді «Сельту», «Вільярреал» програв (відео)
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ФК «Барселона»
Матчі-відповідь Кубку Іспанії заплановані на 10-11 січня
У четвер, 4 січня, в Іспанії продовжилися матчі 1/8 фіналу національного Кубка з футболу.
Зокрема, «Вільярреал» на виїзді поступився «Леганесу».
У паралельному матчі грали «Сельта» та «Барселона».
Каталонці відкрили рахунок у дебюті зустрічі, але господарі доволі швидко відігралися. Більше голів у цьому матчі не було.
Матчі-відповідь заплановані на 10-11 січня.
Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18
Матчі 1/8 фіналу
Перші матчі
«Сельта» – «Барселона» – 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 – Хосе Арнаїс (15), 1:1 – Сісто (31)
«Барселона»: Сіллессен, Вермален, Піке, Дінь, Алейш Відаль (Серджі Роберто, 76), Андре Гомеш, Бускетс, Деніс Суарес, Пауліньо (Ракитич, 71), Хосе Арнаїс (Дембеле, 72), Нелсон Семеду
«Леганес» – «Вільярреал» – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Амрабат (49)