Кубок Іспанії. «Барселона» не зуміла обіграти на виїзді «Сельту», «Вільярреал» програв (відео)

Матчі-відповідь Кубку Іспанії заплановані на 10-11 січня

У четвер, 4 січня, в Іспанії продовжилися матчі 1/8 фіналу національного Кубка з футболу. Зокрема, «Вільярреал» на виїзді поступився «Леганесу». У паралельному матчі грали «Сельта» та «Барселона». Каталонці відкрили рахунок у дебюті зустрічі, але господарі доволі швидко відігралися. Більше голів у