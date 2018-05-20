Кубок Німеччини. У фіналі «Айнтрахт» несподівано обіграв «Баварію»

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Саме клуб з Франкфурта виграв кубок

«Айнтрахт» обіграв «Баварію» (3:1) у фіналі Кубка Німеччини.

У складі мюнхенців єдиний м'яч на рахунку Роберта Левандовськи. У складі команди з Франкфурта дублем відзначився Анте Ребич, ще один гол забив Міята Гачинович.

«Айнтрахт» завоював кубок Німеччини вперше за 30 років.

«Баварія», у свою чергу, програла у фіналі національного кубка вперше з сезону-2011/12.

Кубок Німеччини з футболу

Фінал

«Баварія» - «Айнтрахт» - 1:3 (0:1)

Голи: Ребич, 11 (0:1). Левандовськи, 53 (1:1). Ребич, 82 (1:2). Гачинович 90+6 (1:3).

«Баварія»: Ульрайх, Кімміх, Зюле, Гуммельс, Алаба, Тіагу Алькантара (Толіссо, 64), Хаві Мартінес, Родрігес, Мюллер (Коман, 70), Левандовськи, Рібері (Вагнер, 87).

«Айнтрахт»: Градецьки, Абраам, Хасебе, Сальседо, Да Коста, де Гузман (Русс, 74), Вольф (Гачинович 60), Маскарель, Віллемс, Ребич (Алле, 89), Боатенг.

Попередження: Сальседо, 7. Левандовськи, 37. Хасебе, 45+1. Віллемс, 45+2. Ребич, 82. Коман, 86.