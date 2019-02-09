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    Кубок світу з біатлону: Україна вдруге поспіль провалила жіночу естафету

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    Лаура Дальмайєр поступово повертає кондиції олімпійського Пхьончхана - Кубок світу з біатлону: Україна вдруге поспіль провалила жіночу естафету
    Лаура Дальмайєр поступово повертає кондиції олімпійського Пхьончхана
    Olympic.org

    Наша команда відстала від переможниць майже на шість хвилин

    Жіноча збірна України з біатлону знову провалила естафету на етапі Кубка світу.

    На цей раз у Кенморі українки фінішували на одне місце вище у порівнянні з Рупольдинґом, де наша команда стала 15-ю. Слабо виглядали всі українки, але Юлія Журавок, Юлія Джима та Надія Бєлкіна бодай уникнули заходів на штрафні кола. А ось Яна Бондар на заключному етапі не закрила відразу дві мішені і відстала від переможниці на п’ять хвилин і 47 секунд. Українки випередили тільки ті чотири збірних, які раніше були зняті за відставання від лідера на коло.

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    Перемогли німкені Ванесса Гінц, Франціска Гільдербранд, Деніс Германн і Лаура Дальмайєр.

    Норвегію на друге місце своєю стрімкістю на заключному етапі вивела Марте Ольсбю-Ройзеланд. При цьому на перших двох етапах, на яких виступали Емілі-Аакгейм Калькенберґ    та Інґрід-Ландмарк Тандревольд, скандинавки виглядали безнадійними. Втім, спершу ситуацію трохи виправила переможниця вчорашньої індивідуальної гонки Тіріл Екгофф, а потім за справу взялася Ольсбю-Ройзеланд.

    Третє місце посіли француженки Анаїс Шевальє, Жюстін Брайзац, Анаїс Бескон і Жюлія Сімон.

    Завтра у Кенморі заплановане проведення спринтерських гонок у чоловіків і жінок. Ось лишень не відомо, чи відбудуться ці старти з огляду на значне похолодання у Канаді.  

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