Українка закрила 20 мішеней з 20 можливих

Українка Віта Семеренко відіграла 19 позицій і здобула бронзу в гонці переслідування на етапі Кубка світу в Обергофі. Переможницею стала Анастасія Кузьміна, яка оформила золотий дубль. Віта Семеренко показала чистий найкращий час переслідування, відігравши під час гонки 19 позицій і піднявшись з 22-го місця на 3-є. Українська біатлоністка



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Віта Семеренко. Фото: btu.org.ua

Українка закрила 20 мішеней з 20 можливих

Українка Віта Семеренко відіграла 19 позицій і здобула бронзу в гонці переслідування на етапі Кубка світу в Обергофі. Переможницею стала Анастасія Кузьміна, яка оформила золотий дубль.

Віта Семеренко показала чистий найкращий час переслідування, відігравши під час гонки 19 позицій і піднявшись з 22-го місця на 3-є.

Українська біатлоністка показала відмінний хід на дистанції (16-е місце), а також закрила всі мішені, що допомогло їй поступово підніматися в протоколі. На останню стрільбу Семеренко прийшла разом з великою групою претендентів на медаль, але тільки вона і Доротея Вірер зуміли закрити всі мішені. Як наслідок, Віта здобула третє місце, захистивши його на останньому колі.

Третій чистий час переслідування показала Юлія Джима, якій вдався ще більш вражаючий прогрес - з 42-го на 13-е місце. Джима одного разу помилилася на першій стрільбі, після чого закрила мішені на наступних вогневих рубежах і відіграла 29 позицій, показавши разом з Деніз Херрманн кращий прогрес у гонці.

Вдалося відіграти кілька місць також Олені Підгрушній - з 25-ї на 18-у позицію, а Анастасія Меркушина фінішувала 25-ю, стартувавши 32-.. І в Олени, і у Насті по одному промаху в гонці переслідування.

Перемогу в гонці дуже легко відсвяткувала Анастасія Кузьміна, яка незважаючи на два промахи фінішувала з перевагою в хвилину. Доротея Вірер, якій вдалося пройти гонку переслідування без промахів, піднялася з 16-го місця і виграла срібло.

Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

Етап в Обергофі, Німеччина

Гонка переслідування, жінки

1. Анастасія Кузьміна (0 + 1 + 1 + 0) 30:49.5;

2. Доротея Вірер (0 + 0 + 0 + 0) +1:04.4;

3. Віта Семеренко (0 + 0 + 0 + 0) +1:10.2;

...

13. Юлія Джима (1 + 0 + 0 + 0) +2:01.4;

17. Олена Підгрушна (0 + 0 + 1 + 0) +2:25.8;

25. Анастасія Меркушина (0 + 1 + 0 + 0) +2:52.6;

56. Ірина Варвинець (1 + 1 + 1 + 0) +6:12.7.





Джерело: sportarena.com