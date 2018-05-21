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    Кубок України з гандболу серед жінок виграли ужгородські «Карпати»

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    Фото ФГУ - Кубок України з гандболу серед жінок виграли ужгородські «Карпати»
    Фото ФГУ

    Ужгородкам нарешті вдалося випередити львівську «Галичанку»

    Ужгородські «Карпати» виграли Фінал чотирьох Кубка України з гандболу серед жіночих команд.

    Колектив Бориса Петровського відібрав трофей у «Галичанки», яка перемагала у Кубку у двох минулих сезонах, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Більш того, вперше за три останні сезони «Галичанці» завадили зробити золотий дубль: одночасно стати найкращими у чемпіонаті й у Кубку України.

    У фіналі «Карпати» перемогли львів'янок 36:28 (19:15), а найрезультативнішою у господинь стала Яна Готра – 12 голів.

    Вперше у трійку кращих у Кубку пробився миколаївський «Реал», який у матчі за бронзу переграв херсонську «Дніпрянку» 32:22 (17:13).

    Кубок України з гандболу серед жінок

    Фінал

    «Карпати» (Ужгород) – «Галичанка» (Львів) – 36:28 (19:15)

    «Карпати»: Воронько, Гичка, Чіковані; Трифонова, Мелекесцева - 1, Кільч - 2, Готра - 12, Сендрей, Компанієць - 6, Шипляк, Безрукова - 3, Лезінська - 2, Купчак, Фурманець - 2, Макаренко, Шукаль, Гичка.

    «Галичанка»: Салтанюк, Воронова; Савчин - 4, Воловник, Давидянц, Баранович, Маркевич - 1, Коновалова - 1, Головко, Василяка, Сабова - 5, Стрюкова - 3, Гайкова - 6, Череп, Колодійчак, Поляк - 1.

    Семиметрові: 4/4 - 3/1

    Штрафний час: 2 - 4

    Кубок України Гандбол
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