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    Кубок України. З «Волинню» у третьому раунді зіграє «Дніпро-1». Усі пари 1/16 фіналу

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    Кубок України. З «Волинню» у третьому раунді зіграє «Дніпро-1». Усі пари 1/16 фіналу

    Боротьбу за трофей продовжують 20 колективів, ще шість вступлять із наступного раунду

    Визначилися всі учасники третього попереднього етапу розіграшу Кубку України з футболу сезону-2018/19.

    Нагадаємо, останнім учасником цієї стадії став СК «Дніпро-1».

    Як інформує офіційний сайт Федерації футболу України, визначено і дати матчів.

    Кубок України з футболу

    1/16 фіналу

    25 вересня

    ПФК «Суми» (Суми) – «Карпати» (Львів). 18:30.

    26 вересня

    «Нива» (Вінниця) – «Гірник» (Кривий Ріг). 16:00.

    ФК «Калуш» (Калуш) – «Металіст 1925» (Харків). 16:00.

    СК «Дніпро-1» – «Волинь» (Луцьк). Буде визначено пізніше.

    «Зірка» (Кропивницький) – «Олімпік» (Донецьк). 17:00.

    «Чорноморець» (Одеса) – ФК «Олександрія». 19:00.

    «Черкащина-Академія» (Білозір’я) – «Арсенал» (Київ). 17:00.

    «Мир» (Горностаївка) – «Інгулець» (Петрове). 15:30.

    «Минай» (Ужгород) – МФК «Миколаїв». 17:00.

    «Кристал» (Херсон) – «Десна» (Чернігів). 15:00.

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