Кубок України. З «Волинню» у третьому раунді зіграє «Дніпро-1». Усі пари 1/16 фіналу
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Боротьбу за трофей продовжують 20 колективів, ще шість вступлять із наступного раунду
Визначилися всі учасники третього попереднього етапу розіграшу Кубку України з футболу сезону-2018/19.
Нагадаємо, останнім учасником цієї стадії став СК «Дніпро-1».
Як інформує офіційний сайт Федерації футболу України, визначено і дати матчів.
Кубок України з футболу
1/16 фіналу
25 вересня
ПФК «Суми» (Суми) – «Карпати» (Львів). 18:30.
26 вересня
«Нива» (Вінниця) – «Гірник» (Кривий Ріг). 16:00.
ФК «Калуш» (Калуш) – «Металіст 1925» (Харків). 16:00.
СК «Дніпро-1» – «Волинь» (Луцьк). Буде визначено пізніше.
«Зірка» (Кропивницький) – «Олімпік» (Донецьк). 17:00.
«Чорноморець» (Одеса) – ФК «Олександрія». 19:00.
«Черкащина-Академія» (Білозір’я) – «Арсенал» (Київ). 17:00.
«Мир» (Горностаївка) – «Інгулець» (Петрове). 15:30.
«Минай» (Ужгород) – МФК «Миколаїв». 17:00.
«Кристал» (Херсон) – «Десна» (Чернігів). 15:00.