Леброн Джеймс болісно сприйняв звістку про загибель Браянта (відео)



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Кобі Браянт та Леброн Джеймс Твіттер

Напередодні Джеймс випередив колишнього лідера «Лейкерс» за очками в НБА

Зірковий лідер «Лейкерс» Леброн Джеймс надзвичайно болісно та емоційно сприйняв звістку про загибель Кобі Браянта. Баскетболіст дізнався про трагічну авіакатастрофу саме на летовищі аеропорту Лос-Анджелеса. Форвард не стримував сліз.

LeBron James heart broken after hearing about Kobe #ripkobe pic.twitter.com/FEWqYbUy9s — Nicoteen (@krukhudile) January 26, 2020

Лише напередодні в матчі проти «Філадельфії» Джеймс випередив Браянта за очками в НБА за всю кар’єру. У Браянта після завершення виступів 2016 року залишилося 33643 очка за 20 років кар’єри в НБА. Леброн Джеймс відтіснив його з третього місця на четверте.

Нагадаємо, Кобі Браянт розбився в авіакатастрофі на власному гелікоптері разом з 13-річною донькою Джиною.

41-річний Кобі Браянт завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з них 17 поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії. Протягом усієї кар'єри з 1996 по 2016 роки він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс».