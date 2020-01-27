  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Леброн Джеймс болісно сприйняв звістку про загибель Браянта (відео)

    • Розсилка
    Кобі Браянт та Леброн Джеймс - Леброн Джеймс болісно сприйняв звістку про загибель Браянта (відео)
    Кобі Браянт та Леброн Джеймс
    Твіттер

    Напередодні Джеймс випередив колишнього лідера «Лейкерс» за очками в НБА

    Зірковий лідер «Лейкерс» Леброн Джеймс надзвичайно болісно та емоційно сприйняв звістку про загибель Кобі Браянта. Баскетболіст дізнався про трагічну авіакатастрофу саме на летовищі аеропорту Лос-Анджелеса. Форвард не стримував сліз.

    Лише напередодні в матчі проти «Філадельфії» Джеймс випередив Браянта за очками в НБА за всю кар’єру. У Браянта після завершення виступів 2016 року залишилося 33643 очка за 20 років кар’єри в НБА. Леброн Джеймс відтіснив його з третього місця на четверте.

    Нагадаємо, Кобі Браянт розбився в авіакатастрофі на власному гелікоптері разом з 13-річною донькою Джиною.   

     Читайте також: Кобі Браянт загинув разом з донькою Джиною

    41-річний Кобі Браянт завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з них 17 поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії. Протягом усієї кар'єри з 1996 по 2016 роки він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс».

    авіакатастрофа баскетбол НБА Леброн Джеймс Кобі Браянт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ