Легендарний нападник «Барселони» відвідав матч чернігівської «Десни»
- Сьогодні, 14:00
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Влодар «Золотого м'яча» і найкращий футболіст чемпіонату світу 1994 року прибув в Україну на запрошення «Десни»
Знаменитий болгарський футболіст Христо Стоїчков став почесним гостем матчу 32-го туру Першої ліги між чернігівською «Десною» та «Миколаєвом».
Колишній форвард іспанської «Барселони», володар «Золотого м'яча» і найкращий футболіст чемпіонату світу 1994 року Христо Стоїчков прибув в Україну на запрошення «Десни».
Стоїчков відвідав матч Першої ліги між чернігівською «Десною» та «Миколаєвом», який проходив 6 травня і закінчився з рахунком 3:0.
Також легенда «Барселони» збирається провести в Чернігові майстер-клас.
Захід пройде в рамках розвитку чернігівського футбольного клубу і популяризації спорту в регіоні.
Нагадаємо, Христо Стоїчков кар'єру професійного футболіста завершив у 2003 році.
А вже через рік очолив національну збірну Болгарії, яку тренував до 2007 року.
Останнім клубом, з яким працював Стоїчков, був софійський ЦСКА.
З 2013 року фахівець знаходиться без роботи.
Джерело: dynamo.kiev.ua