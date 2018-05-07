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    Легендарний нападник «Барселони» відвідав матч чернігівської «Десни»

    Влодар «Золотого м'яча» і найкращий футболіст чемпіонату світу 1994 року прибув в Україну на запрошення «Десни»
    Знаменитий болгарський футболіст Христо Стоїчков став почесним гостем матчу 32-го туру Першої ліги між чернігівською «Десною» та «Миколаєвом». Колишній форвард іспанської «Барселони», володар «Золотого м'яча» і найкращий футболіст чемпіонату світу 1994 року Христо Стоїчков прибув в Україну на
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    Христо Стоїчков
    Христо Стоїчков

    Влодар «Золотого м'яча» і найкращий футболіст чемпіонату світу 1994 року прибув в Україну на запрошення «Десни»

    Знаменитий болгарський футболіст Христо Стоїчков став почесним гостем матчу 32-го туру Першої ліги між чернігівською «Десною» та «Миколаєвом».

    Колишній форвард іспанської «Барселони», володар «Золотого м'яча» і найкращий футболіст чемпіонату світу 1994 року Христо Стоїчков прибув в Україну на запрошення «Десни».

    Стоїчков відвідав матч Першої ліги між чернігівською «Десною» та «Миколаєвом», який проходив 6 травня і закінчився з рахунком 3:0.

    Також легенда «Барселони» збирається провести в Чернігові майстер-клас.

    Захід пройде в рамках розвитку чернігівського футбольного клубу і популяризації спорту в регіоні.

    Нагадаємо, Христо Стоїчков кар'єру професійного футболіста завершив у 2003 році.

    А вже через рік очолив національну збірну Болгарії, яку тренував до 2007 року.

    Останнім клубом, з яким працював Стоїчков, був софійський ЦСКА.

    З 2013 року фахівець знаходиться без роботи.

    Джерело: dynamo.kiev.ua

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