Легенда баскетболу, аргентинець Джинобілі, завершив кар'єру



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Фото взяте з сайту fb.ru

Шанувальники баскетболу по всьому світу сумуватимуть за «найкращим шульгою» в історії баскетболу

Легендарний аргентинський баскетболіст Емануль Джинобілі завершив кар'єру.

Джинобілі народився 28 липня 1977 року, в аргентинському містечку Байя-Бланка. З 1996 по 1998 роки виступав у місцевих баскетбольних клубах.

Був помічений скаутами з Європи, та перебрався в Європу. До 2002 року виступав у чемпіонаті Італії.

Потім перейшов до NBA у команду «Сан-Антоніо» де й провів видатні 16 років своєї кар'єри.

За час проведений у NBA він став легендою. Його без жодних сумнівів називають «найкращим шульгою» в історії баскетболу.

Він чотири рази вигравав NBA (2003, 2005, 2007, 2014 року). Також ставав переможцем Євроліги і олімпійським чемпіоном.

Джерело: Gazeta.ua