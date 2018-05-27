Легенда київського «Динамо» судиться з колишньою дружиною за елітну землю

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Олександр Шовковський. Фото: ФК Динамо

В 2017 році Олександр Шовковський намагався продати ці земельні ділянки

Легендарний воротар «Динамо» Олександр Шовковський судиться з колишньою дружиною через землю біля Буковеля.

Як повідомляться, колишня дружина Олександр Шовковського Ольга Альонова подала на нього в суд через земельні ділянки біля Буковелі. Справа буде розглянута в Яремчанському міському суді.

Альонова просить суд визнати, що вона з Шовковським проживали разом однією сім'єю, і поділити між ними чотири земельні ділянки в Поляниці, загальна площа яких становить 0,7 гектара.

Вона обґрунтовує свої претензії тим, що в 2005 році уклала з екс-голкіпером «Динамо» церковний шлюб, а в 2006-му Шовковський придбав ці земельні ділянки, але приховав від Альонової цей факт, а зараз уникає поділу майна, придбаного спільно.

Повідомляється, що в 2017 році Олександр Шовковський намагався продати ці земельні ділянки. В даний момент на них накладено арешт до закінчення розгляду.

Пара розійшлася в 2015 році.

Джерело: sportarena.com