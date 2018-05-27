  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Легенда київського «Динамо» судиться з колишньою дружиною за елітну землю

    • Розсилка
    Олександр Шовковський. Фото: ФК Динамо - Легенда київського «Динамо» судиться з колишньою дружиною за елітну землю
    Олександр Шовковський. Фото: ФК Динамо

    В 2017 році Олександр Шовковський намагався продати ці земельні ділянки

    Легендарний воротар «Динамо» Олександр Шовковський судиться з колишньою дружиною через землю біля Буковеля.

    Як повідомляться, колишня дружина Олександр Шовковського Ольга Альонова подала на нього в суд через земельні ділянки біля Буковелі. Справа буде розглянута в Яремчанському міському суді.

    Альонова просить суд визнати, що вона з Шовковським проживали разом однією сім'єю, і поділити між ними чотири земельні ділянки в Поляниці, загальна площа яких становить 0,7 гектара.

    Вона обґрунтовує свої претензії тим, що в 2005 році уклала з екс-голкіпером «Динамо» церковний шлюб, а в 2006-му Шовковський придбав ці земельні ділянки, але приховав від Альонової цей факт, а зараз уникає поділу майна, придбаного спільно.

    Повідомляється, що в 2017 році Олександр Шовковський намагався продати ці земельні ділянки. В даний момент на них накладено арешт до закінчення розгляду.

    Пара розійшлася в 2015 році.

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ арешт ФК «Динамо» Олександр Шовковський дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ