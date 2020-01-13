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    Легендарний 47-річний хокеїст Ягр встановив неймовірне досягнення

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    Яромир Ягр - Легендарний 47-річний хокеїст Ягр встановив неймовірне досягнення
    Яромир Ягр
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    Напередодні чеський хокеїст зіграв матч у п’ятому за кар’єру десятиріччі

    Чеський 47-річний нападник «Кладно» Яромир Ягр зіграв напередодні в матчі хокейного чемпіонату країни проти «Спарти» (8:4).

    Таким чином Ягр зіграв уже в п’ятому десятиріччі за професіональну кар’єру.

    Починав виступи хокеїст 1988 року саме в складі «Кладно».

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    Відтак чеський форвард повторив досягнення легендарного канадця Горді Хоу. Той почав виступи 1946 року, а востаннє зіграв 1980.

    Ягр у останньому наразі поєдинку закинув дві шайби та віддав дві результативні передачі. Знаменитий нападник є власником клубу, за команду якого виступає.

    Ягр – дворазовий переможець Кубка Стенлі в НХЛ, олімпійський та дворазовий чемпіон світу в складі чеської збірної.  

    хокей НХЛ
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