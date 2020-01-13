Легендарний 47-річний хокеїст Ягр встановив неймовірне досягнення



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Яромир Ягр Фейсбук

Напередодні чеський хокеїст зіграв матч у п’ятому за кар’єру десятиріччі

Чеський 47-річний нападник «Кладно» Яромир Ягр зіграв напередодні в матчі хокейного чемпіонату країни проти «Спарти» (8:4).

Таким чином Ягр зіграв уже в п’ятому десятиріччі за професіональну кар’єру.

Починав виступи хокеїст 1988 року саме в складі «Кладно».

Відтак чеський форвард повторив досягнення легендарного канадця Горді Хоу. Той почав виступи 1946 року, а востаннє зіграв 1980.

Ягр у останньому наразі поєдинку закинув дві шайби та віддав дві результативні передачі. Знаменитий нападник є власником клубу, за команду якого виступає.

Ягр – дворазовий переможець Кубка Стенлі в НХЛ, олімпійський та дворазовий чемпіон світу в складі чеської збірної.