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    «Вальядолід» Луніна терміново повернув з оренди воротаря

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    Андрій Лунін - «Вальядолід» Луніна терміново повернув з оренди воротаря
    Андрій Лунін
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    Українець уже найближчим часом може повернутися до «Реалу»

    Воротар збірної України Андрій Лунін найближчим часом може повернутися з оренди в «Вальядоліді» до мадридського «Реалу».

    «Вальядолід» терміново повернув з оренди іншого голкіпера – Хосе Антоніо Каро. Він виступав за «Понферрадіне», інформує клубна пресслужба.

    Раніше в іспанських ЗМІ повідомлялося про можливе дострокове розірвання «Реалом» орендної угоди Луніна. Мадридці невдоволені малою кількістю ігрового часу Луніна.

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    Українець напередодні зіграв другий матч за «Вальядолід». Він допоміг команді вийти в 1/16 Кубка Іспанії, відбивши два пенальті з трьох у післяматчевій серії проти «Марбельї».

    У випадку повернення Луніна до «Реалу», той до кінця сезону може віддати українця в оренду в «Ов’єдо».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін ФК «Вальядолід»
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