«Вальядолід» Луніна терміново повернув з оренди воротаря



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Українець уже найближчим часом може повернутися до «Реалу»

Воротар збірної України Андрій Лунін найближчим часом може повернутися з оренди в «Вальядоліді» до мадридського «Реалу».

«Вальядолід» терміново повернув з оренди іншого голкіпера – Хосе Антоніо Каро. Він виступав за «Понферрадіне», інформує клубна пресслужба.

Раніше в іспанських ЗМІ повідомлялося про можливе дострокове розірвання «Реалом» орендної угоди Луніна. Мадридці невдоволені малою кількістю ігрового часу Луніна.

Українець напередодні зіграв другий матч за «Вальядолід». Він допоміг команді вийти в 1/16 Кубка Іспанії, відбивши два пенальті з трьох у післяматчевій серії проти «Марбельї».

У випадку повернення Луніна до «Реалу», той до кінця сезону може віддати українця в оренду в «Ов’єдо».