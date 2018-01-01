Легендарний футболіст «Динамо» обраний головою Київської федерації футболу

До складу виконавчого комітету також ввійшли 15 осіб

16 лютого 2018 року у приміщенні НСК «Олімпійський» відбулася виборча конференція Громадської спілки «Київська міська федерація футболу». Про це інформує Київська міська федерація футболу. Анатолія Дем’яненка було обрано головою спілки на безальтернативній основі, тому що Владислав Ващук та Сергій Харченко зняли



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Анатолія Дем’яненко. Фото: ФК Динамо

До складу виконавчого комітету також ввійшли 15 осіб

16 лютого 2018 року у приміщенні НСК «Олімпійський» відбулася виборча конференція Громадської спілки «Київська міська федерація футболу».

Про це інформує Київська міська федерація футболу.

Анатолія Дем’яненка було обрано головою спілки на безальтернативній основі, тому що Владислав Ващук та Сергій Харченко зняли свої кандидатури на користь єдиного кандидата.

До складу виконавчого комітету ввійшли 15 осіб. Крім вищого керівництва, це Сергій Вітковський, Валентин Щербачов, Едуард Цихмейструк, Володимир Лозинський, Олександр Старовойт, Володимир Бєлковський, Віталій Сидоренко, та Вадим Панченко.