Знаменита біатлоністка Габріела Коукалова завершила спортивну кар'єру



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Габріела Коукалова Blesk

Дворазова чемпіонка світу пропустила два останні сезони

Знаменита чеська біатлоністка Габріела Коукалова більше не виступатиме на професіональних змаганнях. Дворазова чемпіонка світу оголосила про завершення кар’єри. Два останні сезони вона пропустила через проблеми зі здоров’ям.

«Я була вимушена перервати участь у змаганнях через проблеми зі здоров’ям. Цей період був найважчим для мене в житті. Я вирішила завершити кар’єру в біатлоні. Під час вимушеної паузи я багато зрозуміла. На диво, проблеми зі здоров’ям стали зменшуватися. Вдячна всім, хто підтримував мене на шляху до спортивних вершин. Звісно, дякую всім фанатам», - написала спортсменка в мережі Фейсбук.

29-річна Коукалова виборола дві срібні та одну бронзову медаль Олімпіади, двічі перемагала та чотири рази ставала призером чемпіонату світу. Вона 17 разів перемагала на етапах Кубка світу, 2016 року стала переможцем загального заліку.