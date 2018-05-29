  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Легендарний ринг-анонсер буде працювати на вечорі боксу в Києві

    • Розсилка
    Майкл Баффер - Легендарний ринг-анонсер буде працювати на вечорі боксу в Києві
    Майкл Баффер

    Майкл Баффер буде працювати на поєдинку Далакян - Тайєн

    Один з найвідоміших ринг-анонсерів світу Майкл Баффер буде працювати на вечорі боксу в Києві.

    Про це повідомляє прес-служба Union Boxing Promotion.

    Баффер підтвердив свій приїзд до столиці України для оголошення поєдинку за звання чемпіона світу в найлегшій вазі за версією WBA між Артемом Далакяном (16-0, 11 КО) і Сірічаї Тайєном (50-3, 35 КО).

    Бій Далакян - Тайєн відбудеться 17 червня на вертолітному майданчику КВЦ «Парковий».

    Це буде перший захист поясу для українського боксера.

    Зазначимо, що Баффер уже працював в Україні на поєдинку В'ячеслав Сенченко - Пол Маліньяджі в Донецьку в 2012 році.

    Нагадаємо, бій Далакян - Тайєн буде першим поєдинком за звання чемпіона світу, який пройде в Києві.

    Джерело: xsport.ua

    бокс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ