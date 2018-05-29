Легендарний ринг-анонсер буде працювати на вечорі боксу в Києві

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Майкл Баффер

Майкл Баффер буде працювати на поєдинку Далакян - Тайєн

Один з найвідоміших ринг-анонсерів світу Майкл Баффер буде працювати на вечорі боксу в Києві.

Про це повідомляє прес-служба Union Boxing Promotion.

Баффер підтвердив свій приїзд до столиці України для оголошення поєдинку за звання чемпіона світу в найлегшій вазі за версією WBA між Артемом Далакяном (16-0, 11 КО) і Сірічаї Тайєном (50-3, 35 КО).

Бій Далакян - Тайєн відбудеться 17 червня на вертолітному майданчику КВЦ «Парковий».

Це буде перший захист поясу для українського боксера.

Зазначимо, що Баффер уже працював в Україні на поєдинку В'ячеслав Сенченко - Пол Маліньяджі в Донецьку в 2012 році.

Нагадаємо, бій Далакян - Тайєн буде першим поєдинком за звання чемпіона світу, який пройде в Києві.

Джерело: xsport.ua