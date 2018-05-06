Легендарний тренер «Манчестер Юнайтед» потрапив до лікарні зі страшною недугою

У фахівця стався крововилив у мозок

Одного із найвідоміших британських футбольних тренерів сучасності сера Алекса Фергюсона терміново було доправлено до лікарні. У фахівця стався крововилив у мозок, відтак хірурги зробили йому операцію. Як повідомляє The Guardian, 76-річного спеціаліста було доправлено до лікарні уранці 5 травня. «Сера Алекса Фергюсона невідкладно



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Алекс Фергюсон. Фото: Getty Images

У фахівця стався крововилив у мозок

Одного із найвідоміших британських футбольних тренерів сучасності сера Алекса Фергюсона терміново було доправлено до лікарні. У фахівця стався крововилив у мозок, відтак хірурги зробили йому операцію.

Як повідомляє The Guardian, 76-річного спеціаліста було доправлено до лікарні уранці 5 травня.

«Сера Алекса Фергюсона невідкладно прооперували внаслідок крововиливу у мозок. Процедура пройшла дуже добре, але він потребує періоду інтенсивної терапії, щоб оптимізувати його відновлення. Його сім'я вимагає конфіденційності в цьому питанні», – зазначила у офіційному повідомленні його колишня команда "»Манчестер Юнайтед»

До слова, його син Даррен Фергюсон, який також є тренером, 5 травня пропустив матч своєї команди «Донкастер Роверс» проти «Вігана» через «сімейні обставини».