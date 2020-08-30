Збірна Росії не приїде на чемпіонат Європи у Києві з політичних мотивів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владімір Путін та Ірина Вінер-Усманова Світлина - LiveInternet

Росіяни збираються провести внутрішній чемпіонат в окупованому Криму

Збірна Росії з художньої гімнастики збирається проігнорувати чемпіонат Європи у Києві з політичних мотивів.

Як уже повідомляв «Главком», збірна Росії збирається пропустити 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики, який має відбутися 26-29 листопада у Києві.

Офіційно причиною відмови стало небажання дотримуватися ізоляції протягом 14-ти днів.

«Умови, які висувають організатори, для російських спортсменів неприйнятні. Там потрібно сидіти два тижні в ізоляції, а це неможливо. Тому ми не подавали заявку на участь в чемпіонаті Європи», - казала в коментарі ТАСС президент Всеросійської федерації художньої гімнастики і головний тренер збірної Росії Ірина Вінер-Усманова.

Проте, за інформацією джерел «Главкома» в Федерації гімнастики України, насправді в бойкоті росіян приховані політичні мотиви. Приблизно в ті ж строки сусіди збираються провести національний чемпіонат в окупованому Криму. Зрозуміло, що на анексований півострів учасники змагань збираються добиратися не через територію України, а з порушенням чинного українського законодавства. Порушуючи яке, російські спортсмени і тренери повинні отримати заборону для в’їзду на територію України.

«Чемпіонат Росії в окупованому Криму – яскраво виражена політична акція, заради проведення якого сусіди готові пожертвувати першістю континенту», - повідомляють наші джерела.

Зауважимо, що попередньо чемпіонат Європи у Києві був запланований на 21-24 травня. Однак змагання перенесли через пандемію коронавірусу.

Також невдовзі, 10-13 вересня київський Палац спорту повинен прийняти 25-й Міжнародний турнір з художньої гімнастики Гран-прі Дерюгіних, теж перенесений через спалах пандемії з березня.

Читайте також: Лихо коронавірусу поєднало непримиренних гімнасток