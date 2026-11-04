Суд поставив крапку у справі «бельгійського правила» УЄФА, яка тривала п'ять років

Підійшла до завершення епопея у справі Ліора Рефаелова

Суд першої інстанції Брюсселя відхилив позов бельгійського «Антверпена» та футболіста Ліора Рефаелова, які оскаржували правила щодо мінімальної кількості «доморощених» гравців у клубних заявках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Що стало приводом для справи

Справа, яку в Бельгії називають «справою Рефаелова» або Belgenregel (бельгійське правило), тягнеться з 2020 року. «Антверпен» і Рефаелов (який має громадянство Бельгії та Ізраїлю, але не пройшов необхідну підготовку в бельгійських клубах у потрібному віці) стверджували, що правила обмежують клуби у підписанні та випуску на поле гравців без місцевого «коріння». За їхньою логікою, це заважає клубам формувати оптимальний склад і обмежує кар’єрні можливості футболістів.

Інтереси позивачів представляв, зокрема, відомий бельгійський адвокат Жан-Луї Дюпон – той самий, який у 1990-х виграв справу Босмана, що кардинально змінила трансферний ринок у Європі. У 2020 році арбітражний суд уже відхилив їхні вимоги, визнавши правила бельгійської асоціації такими, що відповідають нормам ЄС. Позивачі оскаржили це рішення.

У грудні 2023 року Суд Європейського Союзу дав певну надію опонентам правил: він зазначив, що подібні квоти можуть суперечити праву ЄС (зокрема, щодо конкуренції та вільного пересування), але остаточне рішення мав ухвалити національний суд, перевіривши, чи є обмеження пропорційними і чи справді служать заявленій меті.

Що вирішив брюссельський суд

Брюссельський суд визнав, що правила певною мірою обмежують конкуренцію, але не виходять за межі необхідного. На думку суддів, вони мають законну і суспільно важливу мету: вони сприяють розвитку молодих футболістів у країні та зменшують залежність клубів від великих фінансових ресурсів і «купівлі» готових зірок. Суд також не знайшов доказів непропорційного впливу правил на іноземних гравців, які хочуть виступати в Бельгії, і не встановив змови між УЄФА та національними асоціаціями.

Згідно з правилами УЄФА у заявці з 25 гравців має бути щонайменше 8 «доморощених» (підготовлених у клубах тієї ж національної асоціації щонайменше три роки у віці 15-21 рік). З них мінімум 4 мають бути вихованцями саме свого клубу. При цьому національність гравця не є визначальною. Іноземець, який пройшов підготовку в Бельгії, також може вважатися «доморощеним».

Нагадаємо, що Адміністративний спортивний суд дасть оцінку заяві президента Ла Ліги про «Реал» і Геббельса.