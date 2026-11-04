Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Суд поставив крапку у справі «бельгійського правила» УЄФА, яка тривала п'ять років

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Суд поставив крапку у справі «бельгійського правила» УЄФА, яка тривала п'ять років
Ліор Рефаелов відстоював свою позицію у декількох судових інстанціях
фото: BELGA

Підійшла до завершення епопея у справі Ліора Рефаелова

Суд першої інстанції Брюсселя відхилив позов бельгійського «Антверпена» та футболіста Ліора Рефаелова, які оскаржували правила щодо мінімальної кількості «доморощених» гравців у клубних заявках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Що стало приводом для справи

Справа, яку в Бельгії називають «справою Рефаелова» або Belgenregel (бельгійське правило), тягнеться з 2020 року. «Антверпен» і Рефаелов (який має громадянство Бельгії та Ізраїлю, але не пройшов необхідну підготовку в бельгійських клубах у потрібному віці) стверджували, що правила обмежують клуби у підписанні та випуску на поле гравців без місцевого «коріння». За їхньою логікою, це заважає клубам формувати оптимальний склад і обмежує кар’єрні можливості футболістів.

Інтереси позивачів представляв, зокрема, відомий бельгійський адвокат Жан-Луї Дюпон – той самий, який у 1990-х виграв справу Босмана, що кардинально змінила трансферний ринок у Європі. У 2020 році арбітражний суд уже відхилив їхні вимоги, визнавши правила бельгійської асоціації такими, що відповідають нормам ЄС. Позивачі оскаржили це рішення.

У грудні 2023 року Суд Європейського Союзу дав певну надію опонентам правил: він зазначив, що подібні квоти можуть суперечити праву ЄС (зокрема, щодо конкуренції та вільного пересування), але остаточне рішення мав ухвалити національний суд, перевіривши, чи є обмеження пропорційними і чи справді служать заявленій меті.

Що вирішив брюссельський суд

Брюссельський суд визнав, що правила певною мірою обмежують конкуренцію, але не виходять за межі необхідного. На думку суддів, вони мають законну і суспільно важливу мету: вони сприяють розвитку молодих футболістів у країні та зменшують залежність клубів від великих фінансових ресурсів і «купівлі» готових зірок. Суд також не знайшов доказів непропорційного впливу правил на іноземних гравців, які хочуть виступати в Бельгії, і не встановив змови між УЄФА та національними асоціаціями.

Згідно з правилами УЄФА у заявці з 25 гравців має бути щонайменше 8 «доморощених» (підготовлених у клубах тієї ж національної асоціації щонайменше три роки у віці 15-21 рік). З них мінімум 4 мають бути вихованцями саме свого клубу. При цьому національність гравця не є визначальною. Іноземець, який пройшов підготовку в Бельгії, також може вважатися «доморощеним».

Нагадаємо, що Адміністративний спортивний суд дасть оцінку заяві президента Ла Ліги про «Реал» і Геббельса

Теги: громадянство футбол ФК «Антверпен»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шахтар» не відпустив Мендосу на матч збірної Венесуели проти Росії
Стало відомо, чи поїде грати в Росію футболіст «Шахтаря» Мендоса
29 жовтня, 13:13
«Ренн» суттєво піднявся у турнірній таблиці після восьмого туру Ліги 1
ПСЖ і «Ренн» вириваються у лідери: результати восьмого туру Ліги 1 2026/27
28 жовтня, 21:56
Дірк Куйт отримав шанс у великому клубі
Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів залишився без головного тренера
28 жовтня, 12:27
«Гірники» взяли гору в Класичному протистоянні
«Шахтар» розіграв із «Динамо» путівку в чвертьфінал Кубка України
27 жовтня, 19:53
Митрофанов: Ми усвідомлюємо те, що всі чекають повернення російських команд саме на міжнародні турніри
Керівник російського футболу розповів про переговори з УЄФА щодо повернення РФ
22 жовтня, 12:27
Мануель Ноєр продовжив переписувати історію змагань
Капітан «Баварії» піднявся у трійку гвардійців Ліги чемпіонів
21 жовтня, 22:58
В Уругваї працюють над заміною фізичних карток на електронний варіант
Замість карток – гаджет: в уругвайському футболі відбулася технологічна революція
18 жовтня, 00:48
«Каноніри» підходять до протистояння фаворитом
«Арсенал» – «Лілль». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів Реклама
13 жовтня, 12:35
Мануель Ноєр провалив дебют зустрічі
Легендарний воротар курйозною помилкою доклався до нового рекорду чемпіонату Німеччини
10 жовтня, 18:55

Футбол

Шалене «Комо» та важкі перемоги грандів: результати Ліги чемпіонів 2026/27 за 4 жовтня
Шалене «Комо» та важкі перемоги грандів: результати Ліги чемпіонів 2026/27 за 4 жовтня
«Комо» гучно принизив «Ланс» у поєдинку Ліги чемпіонів на 10 голів
«Комо» гучно принизив «Ланс» у поєдинку Ліги чемпіонів на 10 голів
«РБ Лейпциг» та «Манчестер Сіті» влаштували справжнє шоу в Лізі чемпіонів
«РБ Лейпциг» та «Манчестер Сіті» влаштували справжнє шоу в Лізі чемпіонів
Суд поставив крапку у справі «бельгійського правила» УЄФА, яка тривала п'ять років
Суд поставив крапку у справі «бельгійського правила» УЄФА, яка тривала п'ять років
«Динамо» з поразкою від «Рейнджерс» прикро вилетіло з Юнацької ліги УЄФА
«Динамо» з поразкою від «Рейнджерс» прикро вилетіло з Юнацької ліги УЄФА
Хет-трики Хакімі та Вахі: результати дев'ятого туру Ліги 1 2026/27
Хет-трики Хакімі та Вахі: результати дев'ятого туру Ліги 1 2026/27

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2026
149K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Вчора, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
3 листопада, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3 листопада, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua