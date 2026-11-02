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Суд засудив колишню заступницю голови Міграційної служби до дев'яти років ув'язнення

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Суд засудив колишню заступницю голови Міграційної служби до дев'яти років ув'язнення
Діна Пімахова фігурувала у гучній справі про незаконне оформлення українського громадянства іноземцям
фото: ВАКС

Діну Пімахову визнали винною в отриманні хабаря за оформлення документів іноземцям

Вищий антикорупційний суд визнав винною колишню першу заступницю голови Державної міграційної служби Діну Пімахову у справі про хабарі за оформлення документів іноземцям. Посадовицю засудили до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Transparency International Ukraine.

Крім ув'язнення, суд призначив Пімаховій додаткове покарання – заборону обіймати певні посади протягом трьох років.

За матеріалами справи, у червні 2017 року посадовиця під час зустрічі зі знайомим попросила $1,8 тис. за оформлення документів, які дозволяли громадянину В'єтнаму законно перебувати на території України.

Після отримання грошей Пімахова попросила ще $30 тис. за прискорене оформлення українського громадянства громадянину Ірану нібито за територіальним походженням.

За версією обвинувачення, для цього вона запропонувала сфальсифікувати результати ДНК-тестів, щоб створити штучні підстави для встановлення родинних зв'язків іноземця з громадянами України.

Такі документи могли стати підставою для відповідного судового рішення, після якого іноземець отримав би можливість оформити українське громадянство та паспорти.

Однак завершити незаконне оформлення документів не вдалося через витік інформації про оперативні заходи Національного антикорупційного бюро.

У листопаді 2017 року справа Пімахової набула розголосу після повідомлень про зрив спецоперації НАБУ. Тоді Державна міграційна служба заявила, що агент антикорупційного бюро нібито намагався спровокувати посадовицю на отримання хабаря.

Ще у вересні того року Пімахова звернулася до Служби безпеки України із заявою про можливу провокацію підкупу з боку агентів та детективів НАБУ.

Кримінальне провадження за її заявою неодноразово закривали через відсутність складу злочину. Остаточне рішення про закриття ухвалили у квітні 2021 року, а згодом його законність підтвердила Апеляційна палата ВАКС.

Раніше «Главком» повідомляв, що у грудні 2019 року Діні Пімаховій оголосили підозру в отриманні хабаря. За даними слідства, колишня перша заступниця голови Державної міграційної служби отримала $1,8 тис. за сприяння в оформленні документів громадянину В'єтнаму.

Згодом суд продовжив Пімаховій нічний домашній арешт. Відповідне рішення ухвалили у лютому 2020 року. До цього, у грудні 2019-го, суд уже обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Теги: громадянство Антикорупційний суд документи арешт

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